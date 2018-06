Metzingen Romantik beim Dorfhock

Neuhausen / Von Peter Kiedaisch

Viel hat nicht viel gefehlt zu einem perfekten Wochenende beim Dorfhock in Neuhausen. Ortsvorsteherin Lilli Reusch hat nach langem Nachdenken aber doch noch den einzigen kleinen Haken gefunden: „Ein Stand mit Sonnenhüten hat gefehlt.“ Wenn überhaupt, denn eigentlich gab es nichts auszusetzen. Der Samstag begann verheißungsvoll und mündete in eine laue Sommernacht, die der Musiker Mørt, ein waschechter Neuhäuser namens Martin Bauer, so zelebrierte, dass er sie alle in seinen Bann zog. Die Jungen und die Älteren.

Es ging bei einem lustigen Windchen und Temperaturen jenseits der 20 Grad bis weit in die Nacht, erst um Mitternacht verklang seine Stimme und ließ ein schwärmendes Publikum zurück, das unterm Hofbühl erfuhr, was schon die Altvorderen einst unter Romantik verstanden. Erst um eins in der Frühe endete der Ausschank, dann lief das friedliche Partyvolk auseinander. 1000 Besucher möchten es gewesen sein, jedenfalls war der Platz voller Menschen. „So soll es ja auch sein“, sagt Lilli Reusch. Die Ortsverwaltung hat zusammen mit zahlreichen Vereinen den Dorfhock gestemmt.

200 freiwillige Mitarbeiter waren im Einsatz, und schon samstags schien es, als könne es einen Versorgungsengpass geben. Die Organisatoren mussten Bier und Speisen nachordern, damit die Besucher am Sonntag nicht darben mussten. Wolfgang Fritz vom Neuhäuser Kelternverein hat, wie er einräumte, einen solchen Andrang noch nie erlebt.

Burgunderbraten oder übergroße Teller randvoll gefüllt mit panierten Schnitzeln und Pommes waren am Sonntag begehrte Begleiter eines kühlenden Getränks. Die kühle Kelter selbst erfreute sich besonderer Beliebtheit bei jenen, denen die sonntägliche Mittagshitze zusetzte, während sie bei so vielen Festen ja für manche Gänsehaut gut ist.

Der Sonntag war insbesondere den Kindern gewidmet. Die Organisatoren boten das klassische Programm mit Hüpfburg und dergleichen an, legten aber auch Wert auf ortsspezifische Attraktionen.

Die Feuerwehr bot einen Spritzparcours an, der Nabu informierte an seinem Stand über allerlei Wissenswertes, und die Kindertrachtengruppe aus Neuhausen zeigte einige lustige Tänze. Die Tischtennis-Gruppe demonstrierte, wie schnell der Ball während eines Spiels werden kann und mit welchem Effet ein Spieler seinen Gegner ärgern kann. „Ein rundum gelungenes Wochenende“, resümierte Ortsvorsteherin Lilli Reusch.

Am späten Nachmittag brauchte es freilich keine Feuerwehr mehr für den Spritzparcours: Ein heftiger Gewitterregen brachte so viel Erfrischung von oben, dass die Hitze des Tages schnell vergessen war.