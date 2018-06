Metzingen Rohheitsdelikte nehmen zu, Brennpunkte gibt es nicht

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Blaulichtfraktionen, wie Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler die Zusammenarbeit von Stadt, Polizei, Mobiler Jugendarbeit, Streetworker und Nachtwanderer nennt, diese Blaulichtfraktionen arbeiten „exzellent zusammen“.

So lautete sein Fazit am Donnerstagabend, nachdem der kommissarische Leiter des Metzinger Polizeireviers, Martin Wurz, im Gemeinderat über die Kriminalitätsstatistik berichtet hatte. Für Wurz war dies eine Premiere. Bislang war dafür Revierleiter Heiko Kächele zuständig, der aber ist beruflich aufgestiegen und ist seit Anfang Februar im Polizeipräsidium Reutlingen mit anderen Aufgaben betraut.

Dreieinhalb Millionen Touristen

Wurz, der nun höchste Polizist Metzingens, hat keine schlechten Zahlen mitgebracht. Wobei die bei nüchterner Betrachtung zunächst einen Anstieg der Fallzahlen ausweisen, während im Land und im Kreis diese Zahlen leicht rückläufig sind. Doch Metzingen ist die Stadt der Outletcity, weswegen geschätzte drei Millionen Touristen jährlich in die Stadt kommen. Nicht alle verhalten sich vorbildlich. Zwar rechnen die Statistiker der Polizei alle Fälle, die sich in der Trabantenstadt der Modewelt ereignen, aus ihrem Zahlenwerk raus, aber die Einkaufstouristen „hinterlassen auch außerhalb der Outletcity ihre Spuren“, sagt Martin Wurz.

Zehnjahreshoch

Wohnungseinbrüche gab es in Metzingen im vergangenen Jahr nur noch zehn. Halb so viel wie im Jahr zuvor, und von denen sind fünf im Anfangsstadium stecken geblieben, wie Wurz berichtet. Eine drastische Zunahme gibt es freilich bei den Rohheitsdelikten. Sie stiegen von 149 auf 188. Das ist ein Zehnjahres-Höchststand, sollte die Metzinger aber nicht zu sehr verunsichern. In den meisten Fällen handelt es sich um Prügeleien auf privaten Festen, von denen die Öffentlichkeit in den seltensten Fällen etwas mitbekommen hat. „Alkoholbedingt sprechen dann Fäuste statt Vernunft“, beschreibt es Martin Wurz, der hofft, dass das nicht die neue Art der Kommunikation wird. Zumal aus diesen Auseinandersetzungen regelmäßig zweite Sieger hervorgehen. Vielleicht sind sie es, die für den Anstieg der Sachbeschädigungen (von 135 auf 202) zuständig sind, fragt sich Wurz. Sozusagen als Frustabbau.

Nächtliche Umtriebe

Weil in den vergangenen Monaten vor allem der Bereich um die Martinskirche wegen nächtlicher Ruhestörung, zerschlagener Flaschen und eingeworfener Scheiben im Gemeindehaus in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt war, nahm sich Wurz auch für dieses Thema Zeit. Eine Videoüberwachung dieses Platzes schloss er aus. Eine auf Dauer angelegte Observation sei nicht genehmigungsfähig. Dafür sei die Anzahl der Straftaten zu gering.

Nachtwanderer

Und für Ordnungswidrigkeiten ist die Polizei nicht zuständig, zudem, so Wurz, „hat Metzingen keinen sozialen Brennpunkt“. Allenfalls einige Plätze, an denen es Auffälligkeiten gibt. Den Kelternplatz etwa, den Kirchplatz oder den Bereich um die Sieben-Keltern-Schule: „Da ist jeden Abend etwas los“, bestätigte auch Günter Hoch. Er gehört zu den Nachtwanderern, die am Donnerstag dem Gemeinderat ihre Arbeit vorstellten.

Der Dialog

Die Jugend, sagte er, ist halb so schlimm. Angst hatte er beim Nachtwandern noch nie: „Das ist überhaupt nicht gefährlich.“ Ganz im Gegenteil. Er und seine Mitstreiter kommen meist relativ schnell mit den Jugendlichen ins Gespräch. Das, davon ist Günter Hoch überzeugt, entspannt die Situation.

Polizeichef Wurz hält ebenfalls viel von solchen informellen Treffen der Generationen. Dass das Stadtoberhaupt das Gespräch mit den Jugendlichen sucht und sie zu gemeinsamen Festen mit den Blaulichtfraktionen einlädt, wirkt manchmal Wunder, sagt er: „Seitdem ist es ruhiger geworden“, bestätigt Wurz. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler pflichtet bei: „Im Dialog kann man viel mehr bewegen.“