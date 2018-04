Reutlingen Rock-Sause mit Wir-Gefühl

Von Jürgen Spieß

Zum sechsten Mal stieg an Ostern das zweitägige und bei Rockmusik-Fans äußerst beliebte Represent-Festival, bei dem insgesamt zwölf Bands aus der Region auftraten. Das von Florian Failenschmid und Axel Albrecht organisierte Branchentreff lockte weit mehr als 900 Fans ins franz.K.

Der Spaß und vor allem das viel beschworene Wir-Gefühl, von dem das Represent-Festival zu einem guten Teil lebt, ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu spüren. Vielleicht auch deswegen, weil das von Bad-Liver-Frontmann Florian Failenschmid und Axel Albrecht organisierte Branchentreff ganz ohne überregionalen Headliner auskommt. Eine weitere Besonderheit: Jede Band hat nur 30 Minuten Zeit, sich zu präsentieren und die Reihenfolge der auftretenden Gruppen wird vorher nicht bekannt gegeben, um allen dieselbe Chance zu geben, gehört zu werden. Am ersten Festivaltag wurden dabei völlig unterschiedliche Musikgenres bedient – vom coolen HipHop über gefühlvollen Akustikrock bis hin zu Deathmetal, Alternativrock und Elektro.

Rap bis Country

Wie die Jahre zuvor flimmerte vor jedem Auftritt ein kurzes Video über die Leinwand und Moderatorin Marie Ettlen stellte kurz die folgenden Bands vor. Für den Auftakt am Samstag sorgte der Metzinger Rapper 7Schläfer, der schon einmal mit einer ganzen Band beim Represent vertreten war, diesmal aber allein mit einem DJ aus Tübingen seine Rap-Flows unters Volk brachte. Warm ums Herz wurde es den zahlreichen Besuchern auch im Anschluss beim Auftritt der Sängerin und Gitarristin Eva Winter und ihrer Band. Songs wie „Anders für dich“ oder „Ich lauf vor mir davon“ klangen zwar nicht wie gerade neu erfunden, aber das Quartett aus zwei Gitarren, Bass und Drums bot ein munteres und stellenweise mitreißendes Crossover-Set von Pop über Country bis Folkrock. „Eine gute Stimme ersetzt eben jedes Instrument“ schien die Verheißung dieses Auftritts zu lauten, denn Eva Winter wickelte die Fans vom ersten Stück an mit links um den kleinen Finger. Sie brauchte dazu keine große Show, kein Brimborium – ihre tolle Stimme erledigte das alleine.

Ungestüm nach vorne ging es dagegen bei der nachfolgenden Band The Great Hollow. Die fünf langhaarigen Musiker zirkelten lautstarkes Getöse aus ihren Instrumenten und bedienten sich ungeniert aus mehreren Jahrzehnten Deathmetal-Geschichte. Hart, schnell, laut und heftig ging es auch bei der Reutlinger Band Bad Liver um Sänger und Represent-Mitorganisator Florian Failenschmid zur Sache, die es mit ihrem dreckigen, aber melodischen Punkrock mächtig knallen ließ. Die vier Musiker machen seit 2010 gemeinsam Musik und bürsten ihre englischsprachigen Eigenkompositionen heftig gegen den Strich. Die musikalische Bandbreite reichte von fetzigen Powerstücken bis hin zu mächtig wummernden Rockballaden im Red-Hot-Chili-Peppers-Stil.

Als melodiös, aber nicht ganz so professionell kann man auch den Deutschrock der Band Junion bezeichnen. Die vier Jungs erinnern mit ihren weißen T-Shirts, aber auch musikalisch ein wenig an Kraftklub und präsentierten sich im franz.K als kreatives und nie langweiliges Deutschrock-Kraftpaket. Sie lassen die Gedanken und die Beine kreisen, überzeugen mit coolen Reimen und markanten Gitarren, machen das Schwere leicht und das Leichte schwer. Ihre Musik ist nicht abstrakt-theoretisch, sie ist enorm physisch und tanzbar. Getanzt wurde zum Abschluss auch beim Auftritt des Duos Schmidt & Rathmann, das nur mit Schlagzeug und DJ-Pult bewaffnet einen Mix aus Elektromucke und Technolärm präsentierten.

Fazit: Das zweitägige Represent-Festival zeigte einmal mehr, dass es Livemusik unterschiedlicher Genres, Partymucke und Wir-Gefühl zu verbinden versteht. Unterstützt wurde das Festival vom Popbüro Neckar-Alb, der Aktion Jugend-Art der Stadt Reutlingen, der Kreissparkasse Reutlingen und der Handwerkskammer.