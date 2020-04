Die Zeit drängt, weil die Zahl der Kinder in Riederich beständig steigt: Bereits im Laufe des nächsten Kindergartenjahres muss die Gemeinde mit Blick auf die Rechtssicherheit eine weitere Kindergartengruppe einrichten. Alternativen gibt’s innerörtlich keine, nur am Kindergarten Weiherstraße ist eine Erweiterung in Modulbauweise auf einem angrenzenden Wiesengrundstück der katholischen Kirche möglich.

Zoff über die Pacht

Deren Pachtkonditionen erzürnte die Gemeinderäte am Mittwoch bei ihrer coronagerechten Sitzung in der Gutenberghalle: „Ich bin maßlos enttäuscht, dass die katholische Kirche ihrer sozialen Verantwortung nicht gerecht wird“, brachte Dietmar Hacker den Unmut auf den Punkt. „Wir können uns noch so sehr darüber ärgern“, erklärter Petra Bäuerle, aber eine Entscheidung müsse angesichts des Zeitdrucks gefällt werden. Letztlich stimmte der Gemeinderat den Konditionen zu, Dietmar Hacker und sein Ratskollege Lothar Schefenacker sprachen sich dagegen aus.

Gemeinde steht unter Zugzwang

Es falle ihm schwer, den Beschlussantrag zu stellen, hatte Bürgermeister Tobias Pokrop deutlich gemacht: „Wir sind aber in Zugzwang, weil wir jungen Familien Kindergartenplätze bieten müssen.“ Das Wiesengrundstück der katholischen Kirche befindet sich direkt neben dem Kindergarten Weiherstraße, der bereits 2018 in Modulbauweise um zwei Gruppen erweitert wurde. Nun sollen in einem nächsten Schritt dort zwei weitere Gruppen sowie ein Bewegungs- und ein Frühstücksraum untergebracht werden. Das 1500 Quadratmeter große Grundstück bietet zudem die Möglichkeit, einen Außenbereich einzurichten. Der katholische Kirchengemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Verpachtung in einem zeitlich befristeten Zeitraum von drei bis maximal fünf Jahren im Rahmen eines Gestattungsvertrags zugestimmt.

Bis zu 15 000 Euro Pacht im Jahr

Im ersten bis dritten Jahr hat demnach die bürgerliche Gemeinde 10 000 Euro im Jahr an Pacht zu zahlen, im vierten und fünften sind es 15 000 Euro. Eine Summe, die im Kreis der Gemeinderäte auf Unverständnis stieß: „Mein Befremden ist groß“, machte Herbert Schietinger deutlich, er habe den Eindruck, die katholische Kirche nutze die Situation aus.

Denn, so Lother Schefenackers Ansicht: „Die katholische Kirche weiß sehr wohl, dass wir in Zugzwang sind und nutzt die Situation aus.“ Bettina Löffler sprach von einer Forderung, die alles andere als sozial sei: „Wir haben aber nicht die Zeit zu warten, sonst stehen die Kinder irgendwann auf der Straße.“ Deshalb müsse die Devise laut Bürgermeister Pokrop „Augen zu und durch“ heißen, man sitze wie das Kaninchen vor der Schlange.

Alles andere würde eine erhebliche Zeitverzögerung mit sich bringen – das Baugenehmigungsverfahren müsse so schnell wie möglich starten, zumal die Gemeinde kein anderes Grundstück aus dem Hut zaubern könne. Noch am Morgen der Sitzung habe er in dieser Sache ein klärendes Telefongespräch geführt, mit einem Entgegenkommen sei nicht zu rechnen: Es sei ihm seitens der katholischen Kirche klar gemacht worden, dass es sich um ein wohlwollendes Angebot handele – in dem sei bereits berücksichtigt, dass der Bauhof der Gemeinde das Wiesenstück mähe. „Der Verhandlungsspielraum ist gleich null“, lautet Pokrops ernüchterndes Fazit.

„Nicht erpressen lassen“

„Man kann sich nicht erpressen lassen“, machte Dietmar Hacker deutlich, deshalb lehnte er ebenso wie Lother Schefenacker den Beschlussantrag ab. „Ich sehe keine andere Chance als zuzustimmen“, erklärte dagegen Bettina Löffler. So sahen es auch acht weitere Gemeinderäte und der Bürgermeister. Der betonte eines: „Wir gehen diesen Schritt nur, weil wir handeln müssen.“