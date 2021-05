Volle Besucherreihen in einer Gemeinderatssitzung? Das ist selten. In Zeiten der Pandemie sogar ganz ungewöhnlich. Der Tagesordnungspunkt zwei der Gemeinderatssitzung füllte jedoch die Stühle in der Gutenberghalle. Es ging um Lärm und Lärmschutz, nach der Debatte im Gremium war außerdem noch e...