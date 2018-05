Dettingen Rhythmisch in den Frühling

Dettingen / Von Chiara Tortorella

Um standesgemäß in den Frühling zu starten, der uns dieses Jahr schon einige warme, wenn nicht sogar heiße Tage beschert hat, arrangierte der Harmonika-Club Dettingen am Samstagabend in der Schillerhalle das beliebte Frühjahrskonzert.

Den Anfang machten die „Akkokids“ unter der Leitung von Fritz König, die mit Liedern aus dem bekannten Musical „König der Löwen“ die Zuhörer bezauberten. Titel wie, „Kann es wirklich Liebe sein“ und „Ich will jetzt gleich König sein“, ließen die Herzen des Publikums höher schlagen. Damit der Auftritt ein voller Erfolg werden konnte, probten die Kinder schon seit den Osterferien für den Konzertabend.

Im Anschluss an die jüngsten beeindruckte die Formation „AkkoMotion“ mit Klassikern wie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey und „Music“ von John Miles. Begleitet wurden die Spieler von Schlagzeug, Keybord und E-Gitarre. Für die Koordination sorgte Dirigent Stefan Huttelmaier. Highlight der Vorstellung war sicherlich der Auftritt eines Sängers, der die Formation bei „Dreamer“ von Ozzy Osbourne mit seiner erquickenden Stimme begleitete. Nachdem die jungen Erwachsenen ihr Talent auf der Bühne bewiesen hatten, folgte die Vorstellung von Akkordeon pur, unter der Leitung von Brigitta Buchmann: Durch die rhythmischen Klänge des Stückes „Samba de los Fingeros“ von Hans-Günther Kölz wurde für einen Moment das Flair Südamerikas in die Schillerhalle gebracht. Nach dem lateinamerikanischen Abstecher, führte die Reise in den Mittleren Osten nach Persien. Mit dem Sück „Auf einem persischen Markt“ tauchten die Zuhörer in die morgenländische Welt ein und lernten die orientalischen Klänge dieser Kultur kennen.

Mit einer bunten Mischung bildete das Orchester mit Liedern von Peter Kraus und Harry Belafonte den krönenden Schluss. Auch hier sorgte Stefan Huttelmaier für eine perfekt abgestimmte Darbietung. Für eine Überraschung hingegen sorgte Fritz König, der im Laufe des Abends einige Ehrungen vornahm, um den Mitgliedern für ihr langjähriges musikalisches Engagement zu danken.

Bezirk und Verein danken

Als Vorsitzender des Bezirks Neckar-Alb im Deutschen Harmonika-Verband ehrte er Stefan Huttelmaier, der für 20 Jahre als Dirigent die goldene Nadel erhielt, Reiner Eppler und Evelyne Kelz-Eglert, die die silberne Verdienstnadel überreicht bekamen und Ilse Kuhn, die für unglaubliche 60 Jahre Engagement die Ehrennadel in Gold erhielt. Auch der Harmonika-Club selbst dankte seinen Mitgliedern, darunter Ulrich Benzel, Maren Biermann, Aline Bollvin, Franziska Ege, Sebastian Euchner, Corinna Kroh, Claudia Költgen, Christina König, Ingrid König, Thomas Linder und Johannes Uhlein für 25 Jahre musikalische Aktivität. Andrea Hepp, Evelyne Kelz-Englert und Gabi Stanger wurden für 40 Jahre gefeiert, während Werner Notz und Ilse Kuhn für 60 Jahre zu Ehrenmitglieder ernannt wurden.