Auszeichnung Reutlinger Hardrockband Razzmattazz gewinnt Award in USA

Reutlingen/Metzingen / swp

Die Band Razzmattazz, um den Metzinger Gitarristen und Sänger Tom Schaupp, will nicht nur für Halligalli und Tohuwabohu, so die Bedeutung des Bandnamens, stehen. Sondern für geradlinigen „Kick-Ass-Hardrock“, und das nun bereits im sechsten Jahr. Aktuell wurde die Band in Los Angeles mit dem Akademia-Award „Best Hardrocksong“ für den Titelsong ihres gleichnamigen Albums „Diggin´ For Gold“ ausgezeichnet. Der Preis gehe einher mit Airplays in zahlreichen Radiostationen der Vereinigten Staaten, teilt die Band mit.

Razzmattazz schafften vor kurzen ausserdem einen Rekord. Jedes der bisher erschienenen Alben Rock and Roll Hero (2012), Sons Of Guns (2014) und Diggin´ For Gold (2017) belegten beim Deutschen Rock- und Pop-Preis den ersten Platz als bestes Hardrockalbum. Noch nie habe ein Künstler in diesem Wettbewerb in Deutschland einen Hattrick erreicht, freuen sich die Musiker. Razzmattazz sind: Tom Schaupp Metzingen, Ulf S. Gokeler Kusterdingen, Tommy Wiegand Arborn/Schweiz und Wolfgang Heieck aus Öhringen.

Weitere Informationen im Netz unter: info@razzmattazz.com, www.razzmattazz.com.