Tragisches Ende eines Spaziergangs: Während er mit seiner Frau die Aussicht vom Roßfels über das Ermstal genießen wollte, ist ein Mann am späten Mittwochnachmittag in die Tiefe gestürzt. Offensichtlich hatte er das Gleichgewicht verloren, als er seine Mütze fangen wollte, die ihm der Wind vom Kopf geblasen hatte.

Mann wird schwerstverletzt

Die Lichter der alarmierten Rettungskräfte am sonst dunklen Albtrauf waren bis weit ins Tal hinein zu sehen. Vor Ort angekommen, fanden Mitglieder der Bergwacht auch mit Hilfe eines Rettungshubschraubers der Polizei, den Mann schwerstverletzt am Fuße des Felsens in unwegsamem Gelände.

Hubschrauber aus der Schweiz

Die Rettung gestaltet sich allerdings schwierig, aus St. Gallen in der Schweiz wird dazu ein nachtflugtauglicher Spezial-Hubschrauber angefordert.

An der Suche und Rettung waren zwischen 40 und 50 Personen vom Notarzt über Polizei, Feuerwehr und Bergwacht beteiligt.