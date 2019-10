Die Informationsveranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins Dettingen zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“ erhitzte am Freitagnachmittag so manches Gemüt. Das Volksbegehren sei ein „Dolchstoß für die wertvolle und artenreiche Kulturlandschaft Streuobstwiese“, sagte der Vereinsvorsitzende Roland Lieb. Die Petition sieht vor, dass die ökologische Landwirtschaft in Baden-Württemberg bis 2035 auf 50 Prozent steigen soll und dass staatliche landwirtschaftliche Flächen nur noch ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Bis 2025 soll der Einsatz von Pestiziden halbiert werden und in Schutzgebieten keine Pestizide mehr gespritzt werden dürfen.

Pflanzenschutz muss sein

Durch die Schutzgebiete-Regelung sei im Prinzip die ganze Gemarkung Dettingen betroffen, erklärte OGV-Ausschussmitglied Hans-Martin Haas. Durch das Pestizidverbot in Schutzgebieten fürchten die Obstbauern nun um ihre Streuobstwiesen-Kultur: „Eine Obstbaumwiese muss man pflegen und zur Pflege gehört Pflanzenschutz“, erklärte der zweite Vorsitzende des OGV Roland Heinkel. „Seit der Diskussion um Glyphosat werden Pestizide mit Gift gleichgesetzt“, sagte Heinkel. Das sei nicht gerechtfertigt, denn auf die Dosis komme es an. Auch im Bioanbau werde gespritzt, nur eben mit Bio-Pestiziden. Pflanzenschutz sei notwendig, um die Bäume vor Schädlingen zu schützen und um die Ernte zu bewahren. „Im Prinzip werden Sie im Laden nichts finden, das gar nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde“, sagte Heinkel.

Obstanbau auf Streuobstwiesen bricht zusammen

„Was zugelassen ist, ist länderabhängig.“ Die Obstbauern befürchten, dass der regionale Obstanbau auf Streuobstwiesen zusammenbrechen könnte, wenn nicht mehr mit den herkömmlichen Pestiziden gespritzt werden darf. Obstbauern, die regional Streuobstwiesen bewirtschaften, würden aufgeben, prophezeit Heinkel, weil ihre Bäume den Schädlingen zum Opfer fallen würden. Das würde „massive Rodungen“, so Heinkel, zur Folge haben.

OGV-Ausschussmitglied Ernst Schmid hat Verständnis für die Petition: „Es ist Zeit, man muss etwas tun.“, allerdings gehen auch ihm die Forderungen zu weit. „Streuobstwiesen sind keine natürliche Erscheinung, sondern sind Kulturbiotope, die durch menschliche Bewirtschaftung entstanden sind“, erklärte er. Nur wenn die Bewirtschaftung einigermaßen attraktiv bleibe, können die Wiesen erhalten bleiben, so Schmid. Paul Eberle, Vorsitzender des Bezirksimkervereins Metzingen, kann den Ärger der Obstbauern nachvollziehen und bat um mehr gegenseitiges Verständnis.

Unterschriftenlisten liegen aus

Wichtig sei ihm, dass richtig und nach Vorschrift gespritzt werde und dass man miteinander reden könne. Zumindest seien im Kreis Reutlingen in den vergangenen Jahren keine Bienenvergiftungen durch Pestizide gemeldet worden. Seit Ende September werden für das Volksbegehren Unterschriften gesammelt, ab Mitte Oktober werden Unterschriftenlisten auch in vielen Rathäusern ausliegen. Wenn bis März 2020 genügend Unterschriften zusammengekommen sind, wird der Landtag über den Gesetzesentwurf entscheiden – ihn entweder annehmen oder ablehnen und einen alternativen Gegenentwurf vorschlagen, über den dann per Volksabstimmung entschieden werden müsste (wir haben berichtetet).

