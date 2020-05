Freizeitparks, Campingplätze und Eisdielen: Die Liste der Gastronomie- und Tourismusbetriebe, die maßgeblich von den Einschränkungen bedingt durch das Coronavirus betroffen waren, ist lang.

Reisen in Deutschland Corona

Ab kommenden Montag, 18. Mai, können Biergärten und Co. allerdings langsam wieder aufatmen – unter Auflagen. Denn für, also überall dort, wo an Ort und Stelle der Verzehr von Speisen angeboten wird, gelten auch weiterhin besondere Schutzmaßnahmen.