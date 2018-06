Seifenkisten Rennen um die Deutsche Meisterschaft

St. Johann / swp

In diesem Jahr richtet der Soifa-Bobby-Club St. Johann bereits zum zweiten Mal die Deutschen Speeddown-Meisterschaften aus. Speeddown ist die moderne und technisch anspruchsvolle Form des Seifenkisten-Rennsports. Eine Szene von Enthusiasten reist von Rennen zu Rennen, um sich im möglichst schnellen Bergabfahren zu messen.

Die besten deutschen Fahrer treffen sich am 30. Juni und am 1. Juli in Würtingen, um den Deutschen Meister 2018 zu ermitteln. In verschiedenen Fahrzeug- und Altersklassen treten die Konkurrenten auf der reizvollen Strecke gegeneinander an. Die spektakulären Spezialfahrzeuge, die normalerweise nur in Würtingen zu sehen sind, nehmen natürlich auch in diesem Jahr am Rennen teil. Außerdem geht es in der sogenannten Fun-Klasse um den Spaß, es werden keine Bestzeiten bewertet – es geht allein um die Originalität der Seifenkisten und der Rennfahrer. Das Publikum entscheidet, welche ausgefallene Kiste gewinnt.

Am Samstagmorgen wird nach der technischen Abnahme der Fahrzeuge ab 11 Uhr der Rennbetrieb aufgenommen. Das Ende des ersten Renntages wird gegen 17.30 Uhr erwartet. Anschließend steigt die Boxengassenparty im Festzelt am Würtinger Sportplatz mit Gute-Laune-Musik von den „Alb-Dudlern“. Am Sonntag wird das Rennen bereits um 10 Uhr fortgesetzt. Die Siegerehrung wird gegen 16 Uhr erwartet.

„Wir freuen uns auf zwei Tage emmisionsfreien Rennsport, denn alle Teilnehmer haben die selbe Antriebsleistung“, kündigen die Gastgeber an. „Es wird also spannend werden!“ Am gesamten Wochenende sind Zuschauer bei freiem Eintritt gerne gesehen. Bewirtet wird in einem Festzelt direkt an der Rennstrecke. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.soifa-bobby-club.de.