Bad Urach Rekordzahlen für den Tourismus auf der Alb

Bad Urach / swp

Mehr Ankünfte, mehr Übernachtungen, mehr Gäste aus dem Ausland: Die Schwäbische Alb bleibt die am schnellsten wachsende Tourismusregion in Baden-Württemberg. Für das Jahr 2017 kann die Alb die größte Steigerung bei den Tourismuszahlen innerhalb des Bundeslandes verzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Schwäbische Alb-Tourismusverbandes.

Sowohl mit den rund 5,6 Millionen Übernachtungen (ein Plus von 4,9 Prozent) als auch bei den mehr als 2,5 Millionen touristischen Ankünften (plus 7,3 Prozent) liegt das Wachstum deutlich über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg. Im Landesdurchschnitt wuchs die Zahl der Übernachtungen um 1,7 Prozent, die der Ankünfte um 3,1 Prozent. Auch für Gäste aus dem Ausland entwickelt sich das landschaftlich und urzeitlich einzigartige Mittelgebirge zu einem immer beliebteren Reiseziel. Mehr als 923 000 Übernachtungen (plus 5,6 Prozent) und über 442 000 Ankünfte (plus 9,1 Prozent) aus dem Ausland in 2017 sprechen für ein ansteigendes internationales Interesse.

Die Zahlen entsprechen dem Verbandsgebiet des Schwäbische Alb Tourismus (SAT), daher sind sie nicht identisch mit den Daten, die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht werden.

Die stärksten Reisemonate waren dabei die Sommermonate von Juni bis September, in denen die Region jeweils über 500 000 Übernachtungen monatlich erreicht hat.

Der Geschäftsführer des Schwäbische Alb Tourismus, Louis Schumann, zeigt sich zufrieden mit den neuesten Zahlen und nennt dafür Gründe: „Die Entwicklung manifestiert das Bild der Schwäbischen Alb als Shootingstar im Deutschland-Tourismus. Zum Aufschwung beigetragen haben diverse medienwirksame Auszeichnungen wie das fünfte Unesco-Prädikat der Region für die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst sowie die Adelung des Unesco-Biosphärengebiets Schwäbische Alb als nachhaltigste Tourismusregion Deutschlands durch das Bundesumweltministerium.“