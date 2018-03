Exkursion Reise in die bewegten 60er Jahre

Reise in die bewegten 60er Jahre

Metzingen / swp

Der Arbeitskreis Stadtgeschichte (AKS) lädt am Samstag, 14. April, zu einer Studienfahrt nach Stuttgart zur Ausstellung „Denn die Zeiten ändern sich. Die 60er-Jahre in Baden-Württemberg“ im Haus der Geschichte ein.

Die 60er-Jahre waren Jahre des Aufbruchs und des Wandels – natürlich auch im Südwesten. Mit dieser Zeit beschäftigt sich eine große Sonderausstellung im Haus der Geschichte, nicht nur mit dem Mythos 1968, sondern mit den gesamten 60er-Jahren. Fast 300 Exponate künden davon. Nach einer Führung durch die „60er-Jahre“ besteht die Möglichkeit, die sehr sehenswerte Dauerausstellung zu besichtigen, welche die Geschichte Badens und Württembergs seit den Zeiten Napoleons bis in die Gegenwart zeigt. Im hauseigenen Restaurant kann man die Mittagspause verbringen, die Rückfahrt ist um 15.22 Uhr vorgesehen.

Die Leitung der Fahrt haben Dr. Christiane Hauber und Rudolf Renz. Interessierte können sich bis Donnerstag, 5. April, mit Angabe der eigenen Telefonnummer unter Telefon (0 71 23) 43 25 oder (0 71 23) 6 02 16 an, beide Nummern haben einen Anrufbeantworter. Die Kosten für die Zugfahrt, den Eintritt (einschließlich Dauerausstellung) und die Führung betragen 20 Euro. Sie werden zu Beginn der Fahrt eingesammelt. Die Abfahrt ist um 8.55 Uhr am Bahnhof Metzingen, Treffpunkt bis 8.40 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude (bei der Bäckerei Veit). Kurz nach 16 Uhr wird die Gruppe wieder in Metzingen sein.