Regional erzeugte Lebensmittel liegen im Trend. Und das schon seit einigen Jahren. Noch recht jung ist hingegen die Marke „Albgemacht“, die Regionalität mit dem Erhalt von biologischer Vielfalt und dem Schutz von Kulturlandschaften wie Streuobstwiesen und Wacholderheiden verbindet.

Start vor einem Jahr

Vor einem Jahr erst ist sie an den Start gegangen. Eine Gruppe von Landwirten, verarbeitenden Betrieben und Vermarktern aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb hatten sich damals dazu entschlossen, gemeinsam Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf den Markt zu bringen. Diese sollten mehr als nur regional sein. Sie sollen darüber hinaus einen aktiven Beitrag zu blühenden Wiesen und artenreichen Äckern leisten.

Drei neue Mitglieder

Der erste Geburtstag der Regionalmarke war am Donnerstag der Anlass für eine kleine Feierrunde, die sich in der Würtinger Bäckerei Tiefenbach zusammen fand. Der St. Johanner Bäcker Philipp Tiefenbach ist zusammen mit Milchbäuerin Elisabeth Engst vom Altschulzenhof in Hayingen-Münzdorf und dem Bleich­stetter Landwirt Timo Nau neu zur Initiative hinzugestoßen.

Sie bereichern das Albgemacht-Sortiment nun mit Dinkelbackwaren, Naturjoghurt und Käse und verschiedenen – auch alten – Kartoffelsorten.

Gute Entwicklung

Mit sechs Mitgliedern ging es im Jahr 2017 los. Inzwischen ist der Verein auf 14 Vollmitglieder angewachsen. Der Verein übernimmt das Marketing für alle Beteiligten. Achim Nagel, Leiter der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb – es ist in Vertretung des Landes Marken- und Kriterieninhaber – ist zufrieden mit der Entwicklung. Er sieht die Marke auf einem guten Weg.

Stetig wachsen statt Strohfeuer

Ein langsames, dafür stetiges und qualitätsvolles Wachstum ist ihm lieber als ein kurzfristiges Strohfeuer. An Erzeuger und Produzenten werden strenge Kriterien angelegt, die fortwährend durch eine externe Gesellschaft überprüft werden.

Artenreiches Grünland, Trockenmauer-Anlagen oder Blühbrachen sind nur einige von vielen Maßnahmen, denen sich die Erzeuger unter dem Dach von „Albgemacht“ verschrieben haben.

Trifft den Nerv der Zeit

Julian Schmid, Vorstand des Vereins, ist sich sicher, mit jenem Angebot den Nerv der Zeit zu treffen, insbesondere da das Thema derzeit einen breiten Raum in den öffentlichen Diskussion einnehme. Und Nagel unterstreicht: „Man kann gleichzeitig genießen und etwas für den Naturschutz tun.“

Zu haben sind die „Albgemacht“-Produkte in immer mehr Supermärkten in und um das Biosphärengebiet herum, aber auch bei den Erzeugern selbst in ihren Hofläden und auf Märkten. Dort, aber auch auf Messen, will Schmid im kommenden Jahr verstärkt die Werbetrommel rühren.

Angebot noch interessanter machen

Auch will er möglichst viele Mitstreiter gewinnen. „Wir sind offen für neue Betriebe, um das Angebot noch interessanter zu machen.“ Zu diesem Zweck lädt er am 23. Januar ins Biosphärenzentrum in Münsingen zur Infoveranstaltung für Erzeuger und Verbraucher. Beide sollen Einblicke in den Verein erhalten.

Philipp Tiefenbach jedenfalls hat sich bewusst für „Albgemacht“ entschieden: „Das ist auch eine Chance, wieder Wertschätzung für Lebensmittel zu erreichen.“