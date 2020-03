In jenen Zeiten, die vor allem für Gastronomen existenzbedrohend sein können, will die Tourismusgemeinschaft „Mythos Schwäbische Alb“ mit Sitz in Bad Urach einen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Betriebe leisten.

Angebote von aus dem gesamten Landkreis

Zu diesem Zweck wurde auf der Online-Plattform Facebook eine Gruppe eingerichtet, in der Angebote von Gastronomie und Lebensmittelhandwerk eingestellt werden können. In der Gruppe können sowohl Gastronomen, Lebensmittel- und Getränkehersteller als auch Bäcker und Metzger aus dem Landkreis Reutlingen und darüber hinaus, ihre Abhol- und Lieferdienste anbieten oder über sonstige Angebote informieren, etwa über Online-Bestellmöglichkeiten von Produkten bis hin zum Verkauf von Dosenware.

Unterstützung für regionale Anbieter

Damit sollen zusätzliche Kunden erreicht werden und zur dringend nötigen Unterstützung der lokalen und regionalen Gastronomie und Betriebe aufgefordert werden. Jeder kann der öffentlichen Gruppe beitreten und Freunde und Bekannte aus der Region dazu einladen. Unter der Facebook-Gruppe „Essensangebote im Landkreis Reutlingen, Abhol- und Lieferdienste“ erreicht man die Seite, auf der in Frage kommende Betriebe Angebote einstellen können.