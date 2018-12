Metzingen Refugium des eitlen Geschlechts

Metzingen / Von Nicole Wieden

Gegenüber der Martinskirche befindet sich ein Ort, an dem die Welt noch allein den Männern gehört. Im Barbiergeschäft von Corç Berber, dessen türkischer Vorname ebenso elegant von der Zunge rollt wie das englische „George“, liegt ein herber, zart stechender Moschusduft in der Luft. Während Mann auf seine Behandlung wartet, sitzt er tief in einem der schweren Chesterfield-Sofas. Das schummrige Licht vom Weihnachtsbaum, von den messingfarbenen Kerzenständern und den antik anmutenden Deckenlampen reicht gerade aus, um nach dem Whiskey greifen zu können und der Lektüre von „Men’s Health“, der Geo-Ausgabe „Abenteuer und Reisen“ oder einschlägiger Fotomagazine nachzugehen. Zigarren werden auf Nachfrage gereicht; geraucht wird allerdings an der frischen Luft. Lässt man den Blick schweifen, kommen die Augen aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem großen Ölgemälde einer entblößten Rothaarigen zur Ruhe, die sich graziös zwischen roten Laken räkelt. Allein dass nicht etwa James Brown, sondern in diesem Moment Latin aus den Lautsprechern tönt, verrät den Umstand, dass der Geschäftsführer gerade einmal 28 Jahre zählt.

Ertönt der eigene Name, begibt sich der Herr (Berber versteht seinen Laden als einen Gentlemen’s Club) um die Ecke und findet sich in einem rustikal ausgestatteten Friseursalon wieder. Diesmal jedoch gut ausgeleuchtet, weil Berber und seine vier angestellten Barbiere mit spitzer Klinge über zarte Wangen fahren.

Nomen est bekanntlich omen, und der Nachname „Berber“ bezeichnet in der Tat den Barbier, wie der Friseurmeister erklärt. Seine Wurzeln liegen auf türkischem Grenzgebiet, das einst zu Syrien gehörte. Die Muttersprache ist Arabisch, deshalb betrachtet er sich selbst als Syrer: „Bei uns hat der Bart eine lange Tradition“, bemerkt er. Wäre sein Vater nicht gewesen, hätte ihn sein Gang wohl niemals zum Friseur direkt nebenan geführt. Nach dem ersten Praktikum absolvierte er dort auch seine Ausbildung zum Damenfriseur. „Aber immer nur Spitzen zu schneiden ist nicht gerade erfüllend“, lacht er.

Seit 2017 gibt es Corç Berbers Oase für den Mann, der sich nach seinem starken Bild sehnt. Selbstverständlich gehe es in erster Linie um den Bart, aber eben auch um sehr viel mehr: „Der Bart verleiht Dominanz“, so Berber. Das Merkmal am Kinn versteht er als Symbol für den Mann als Gesamtkunstwerk. Und wer zurückblickt, wird sich das Gesicht zahlreicher Herrscher, großer Denker und visionärer Revoluzzer beileibe nicht blank vorstellen können.

Vom Beginn der Mode

Rund zehn Jahre nach den frühen 2000ern, da David Beckham und Cristiano Ronaldo samt Jüngerschaft ihre Brauen mit einer Pinzette zum feinen Schwung verhalfen, schlich sich langsam aber stetig der Gegentrend ein: Vorbei war es mit der Metrosexualität, die den betont stylischen, aber heterosexuellen Städter bezeichnete. Das Präfix kaschierte übrigens den Sachverhalt, dass der Trend zur femininen Männlichkeit in Schwulenclubs seinen Anfang genommen hatte. So überzeugte er schon bald auch einige harte Jungs zu neuer Eitelkeit.

Von dieser Mode geblieben ist die Erkenntnis, dass Wellness nicht allein den Frauen gehört. Ihre männliche Variante erfordert zuweilen – etwa wenn Berbers Barbiere mit angezündetem Wattebausch die Haare an den Ohren versengen – gestählte Nerven. Die Mehrheit der Kunden sitzt schweigend da und kommt mit beinahe stoischem Blick auf den Spiegel zur Ruhe: „Das hier ist ein Rückzugsort. Der Mann findet hier Seinesgleichen“, erklärt Berber und greift zu einem silbernen Messer, mit dem er die Konturen von einem der Schweigsamen ausrasiert.

Eylem Mutlu ist selbstständiger Bauunternehmer und nimmt aus Prinzip keine Anrufe entgegen, sobald er den Laden betritt. Berber zufolge ist er ein klassisches Beispiel für das typische Klientel: Anfang dreißig, häufig selbstständig und auf eine männliche Ausstrahlung bedacht. Vor Mutlu haben an diesem Abend bereits glatt rasierte Anzugträger und Anhänger des Rocks gleichzeitig vor den vier massiven Spiegeltischen Platz genommen.

Weil der gebürtige Kurde schon mit Anfang zwanzig in der Baubranche unterwegs war und sich gegen deutlich betagtere Konkurrenz durchsetzen musste, setzte er auf einen Vollbart. Überhaupt den richtigen Stil zu finden, ist für Berber die wichtigste Aufgabe eines Barbiers. Das Gesicht und den Charakter macht sich Berber zum Maßstab: „Man hört ihm zu und weiß, wen man vor sich sitzen hat.“ Die anschließenden Herausforderungen eines Barbiers ergeben sich aus der individuellen Haarstruktur. Durchgesetzt haben sich in seinem Salon der Dreitage- und der Vollbart, während die unzähligen Variationen der Vergangenheit passé geblieben sind – allem voran der Wuchs an der Oberlippe.

Ihm setzte im späten 19. Jahrhundert die Erfindung des Rasierhobels und etwas später Gilettes Einwegrasierklingen heftig zu. Den massiven Schnauzern der Kaiserzeit folgte nach kahler Phase erst in den 30ern wieder dezente Formen, etwa Chaplins Zweifingerbart oder Clark Gables schmales Schnurrbärtchen. Sein vorerst, zumindest unter den jungen Bartträgern, endgültiges Ende folgte auf Tom Sellecks „Pornobalken“ in den 80ern. Umgekehrt verhielt es sich mit dem rauschenden Gewächs, das schon zu Zeiten Marx’s den Aufrührer erkenntlich machte. Er erlebte sein Revival mit den 68ern und heute in alternativen Szenevierteln großer Städte: „Das Problem ist nur, dass nicht jeder von Natur aus so einen Bart wachsen lassen kann“, erklärt Corç Berber.

Nach sechs Wochen etwa stellt sich mitunter die betrübliche Gewissheit ein, dass einige Lücken unbedeckt bleiben. Diese Stellen tönt Berber dann etwas dunkler und rät, den Bart nicht zu lang werden zu lassen. Das ist die günstige Alternative zur Eigenhaartransplantation, wie sie in Schönheitskliniken mittlerweile auch für das Kinn angeboten werden. Über solche Maßnahmen muss sich der Kurde Mutlu keine Gedanken machen. Mit einem elektrischen Rasierer entfernt Berber zunächst die Haare an Hals und Nacken, um anschließend den Bart mit einer Schere zu modellieren. Die scharfe Konturierung unterhalb des Jochbeins besorgt er mit Schaum und einem Messer mit Einwegklinge. Einmassiertes Bartöl verleiht dem frischen Schnitt Form und etwas Duft. Hat der Kunde einen Wirbel, zeigt im Berber außerdem, wie zuhause geföhnt werden muss.

Jede zweite Woche besucht Eylem Mutlu für das gewohnte Programm den Barbier seines Vertrauens. Wer sich nachrasieren lässt, kann für 14 Euro auf einem der Friseurstühle Platz nehmen, je nach Paket klettert der Preis allerdings bis zu 200 Euro. Die vollständige Behandlung umfasst einen Haarschnitt samt Kopfmassage, die Bartrasur und -pflege, Haarentfernung an Nase und Ohren sowie dezentes Formen der Brauen mit einer Fadentechnik aus dem arabischen Raum. Zu guter Letzt wird eine schwarze, kohlenstoffhaltige Maske aufgelegt, die nach dem Abziehen das männliche Antlitz streichelzart hinterlässt.

Kosmetik für den Mann

Wo eigentlich in Folge des Beckham’schen Trends der erste Aufschrei nach einer Rückbesinnung zum kernigen Kerl zu hören war, lässt sich nicht genau sagen. Auf die Bewohner der besagten hippen Stadtviertel folgten Models auf den Laufstegen der Haute Couture, James Bonds graue Borsten in „Skyfall“ und schließlich Bärte an Prominenten. Beckham natürlich nicht ausgeschlossen: Seine aktuelle zwanzigteilige Kosmetiklinie widmet sich auch dem Bart.

Bis die boomenden Gentleman-Salons in den USA über den Ozean schwappten, waren es nahezu ausschließlich arabischstämmige Friseure, die parallel zu ihrem Friseurgeschäft die Dienstleistungen eines Barbiers anboten. Gemein ist den neuen Barber-Shops das Interieur im rustikalen Retrolook.

Corç Berber jedenfalls ist sich sicher, dass der Bart nicht nur eine kurzlebige Modeerscheinung ist. Als Friseurmeister erfüllte er bereits die Voraussetzung für die Eröffnung seines Shops, denn eine gesonderte Ausbildung zum Barbier gibt es in Deutschland nicht. Um das Handwerk zu lernen, müsse man sich selbst auf die Suche nach einem geeigneten Lehrer machen. Er selbst hat den letzten Schliff in Stuttgart erlernt: „Aber angefangen habe ich schon zu Hause. Ich habe an meinem Vater, meinem Onkel oder an meinem Bruder geübt. Und Luftballons habe ich auch eingeschäumt.“ Geeignetes Personal zu finden, sei alles andere als einfach gewesen, denn für eine große Auswahl ist die Mode noch zu jung. Aber er habe großes Glück gehabt und Anfragen von begabten Bewerbern erhalten, seufzt er halb in sein Whiskeyglas.

Eylem Mutlu jedenfalls betritt keinen anderen Salon, auch wenn es eigentlich wieder soweit wäre: „Bin ich gerade in einer anderen Stadt, warte ich doch lieber“, sagt er mit seiner bedächtigen Stimme. „Ich werde sonst nervös und muss ständig schauen, was mit meinem Bart gemacht wird.“ Beruhigt die Augen schließen, könne er schlicht bei keinem anderen.