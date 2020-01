Wie geht es weiter mit den drei Real-Märkten in der Region Neckar-Alb? Der Countdown in Richtung Stichtag läuft: Bis zum Freitag, 31. Januar, will der Handelsriese Metro seine ungeliebte Supermarkt-Kette endgültig verkauft haben (wir berichteten). Betroffen sind auch die Real-Filialen in Gomaringen, Kirchentellinsfurt und der Standort in Dettingen – ein wichtiges Einkaufszentrum für das ganze Ermstal und die angrenzenden Albgemeinden.

Alle 277 Real-Filialen werden verkauft

Kurz vor dem Stichtag wissen die Real-Beschäftigten noch immer nicht, wie es um ihre Jobs und die Zukunft ihres Arbeitgebers bestellt ist. So ist aus Kreisen der Mitarbeiter zu hören. Fakt ist jedoch: Die 277 Real-Filialen in Deutschland stehen vor dem Umbruch. Der Mutterkonzern Metro will alle Supermärkte an ein Konsortium aus Investmentfonds verkaufen.

Angeblich haben die Marktriesen Edeka und Kaufland Interesse

Geht der Deal über die Bühne, wären diese Käufer wohl nur Zwischenhändler. Das bundesweite Real-Netz wird beim beabsichtigten Weiterverkauf zerschlagen.

Hier kommt die Konkurrenz ins Spiel. Angeblich haben die Marktriesen Edeka und Kaufland Interesse an der Übernahme der Real-Märkte signalisiert. Das berichten überregionale Medien, unter anderem „Die Welt“, Berlin. Sollte es soweit kommen, könnte zumindest der Dettinger Standort als Markt weiter bestehen. Das hoffen viele Kunden, nicht zuletzt auch Vertreter des Dettinger Handels- und Gewerbevereins.

Die interessierten Handelsketten sind in Dettingen noch nicht vor Ort. Kaufland unterhält eine Filiale in Metzingen, Edeka ist in Bad Urach präsent.

Der Flagship-Store in Balingen soll erhalten bleiben

Laut dem Verbraucherportal „Chip“ will Metro-Chef Olaf Koch den Verkauf der Real-Märkte am 14. Februar offiziell verkünden. Unter den Filialen, die unter dem Namen Real vorerst weitermachen, seien vermutlich die vier Flagship-Stores in Balingen, Krefeld, Aschaffenburg und Braunschweig, mutmaßen die Autoren.

Mitarbeiter müssen auf einen Teil ihres Lohns verzichten

Für die insgesamt 34 000 Real- Beschäftigten in Deutschland sehe es denkbar schlecht aus, urteilt derweil die „Süddeutsche Zeitung“. Wer bleiben darf, wird auf einen Teil seines Lohns verzichten müssen, so das Blatt.

Dabei wird ohnehin in kaum einer Branche so schlecht bezahlt wie im Einzelhandel. Real habe lange Zeit an Tariflöhnen festgehalten, sei dadurch aber immer weniger wettbewerbsfähig geworden. Denn eine Vielzahl von Supermarkt-Ketten bezahlten ihren Mitarbeitern weit weniger Lohn.