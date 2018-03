Metzingen Rauschender Abgang mit Rekordzahlen

Metzingen / Michael Koch

Vergangene Woche hatte die Max Holder GmbH zum „Tag der Kommunaltechnik“ eingeladen. Für die Verkäufer des Schlepperherstellers ist das einer der wichtigsten Tage des Jahres. Knapp 300 Kunden aus Städten und Gemeinden des gesamten süddeutschen Raumes, Dienstleister oder Unternehmen waren nach Metzingen gekommen, um sich über die neuesten Produkte aus dem Hause Holder zu informieren.

37 Schlepper waren dazu ausgestellt, die meisten konnten die potenziellen Kunden direkt ausprobieren. Dazu waren Anbauten aus allen Anwendungsbereichen montiert: Winterdienst, Mähen, Kehren, Unkrautvernichtung und vieles mehr kann ein Holder leisten. Die Wandelbarkeit ist eine der Stärken der Holder-Geräte.

Viele Partnerschaften

Das Grundfahrzeug an sich wird in Metzingen montiert, viele der Aufbauten werden von Firmen geliefert, mit denen Holder ein Joint Venture vereinbart hat. So hat das Metzinger Traditionsunternehmen seine Angebotspalette in jüngster Vergangenheit stark erweitert.

Einen Zukunftsmarkt sieht Holder zum Beispiel in der chemiefreien Unkrautvernichtung mittels heißem Wasser. Dies sei nicht nur eine sehr umweltfreundliche Variante, sondern für die Nutzer auch eine günstige, wie dem Fachpublikum des Kommunaltages in einem Vortrag vorgestellt wurde.

Was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, blickt Geschäftsführer Andreas Vorig sehr zuversichtlich in die Zukunft. 2017 wurde mit einem Umsatz von 52 Millionen Euro schon eine neue Bestmarke gesetzt, für das laufende Jahr wird mit Erlösen zwischen 60 und 70 Millionen gerechnet. „Die Auftragsbücher sind jedenfalls sehr gut gefüllt“, freut sich Vorig. Erst am Morgen des Kommunaltages hatte er einen Auftrag über 20 Fahrzeuge unterzeichnet, die für 2,1 Millionen Euro nach Russland geliefert werden. Noch in diesem Jahr gehen 18 Fahrzeuge mit 72 Anbauten an den neuen Großflughafen in Istanbul – Holder ist also international voll im Geschäft. Das größte Potenzial sieht Vorig in Nordamerika, hier expandiert die Firma auch in diesem Jahr weiter stark.

Am Hauptsitz und in Europa gibt es von der Gesellschafterversammlung dagegen eine Art Zukaufsperre. „Keine neuen Kooperationen in diesem Jahr“, erklärt das Andreas Vorig.

Und das hat einen guten Grund, denn von den gut 200 Mitarbeitern am Standort in Metzingen wird ab November keiner mehr dort tätig sein. Bis Ende Oktober nämlich muss Holder sein von der benachbarten Firma Storopack angemietetes Grundstück verlassen haben, weil der Mietvertrag dann ausgelaufen ist. Wie berichtet, wird das Unternehmen im interkommunalen Gewerbegebiet Reutlingen/Kirchentellinsfurt seine neue Heimat finden.

Zum einen wird dort eine bereits bestehende Montagehalle bezogen, dort laufen aktuell die Umbauarbeiten. Während einer Betriebsruhe im August soll diese Halle bezogen werden. „Hier liegen wir voll im Zeitplan“, versichert Andreas Vorig.

Warten auf Spatenstich

Schwieriger gestaltet sich ein Neubau auf einem benachbarten Grundstück. Hier sollen die Verwaltung, Vertrieb und die neue Holder-Welt einziehen. Doch noch ist nicht einmal der erste Spatenstich gesetzt, der ursprünglich für September geplante Umzug wird sich verzögern, „voraussichtlich bis Ende November“, schätzt Vorig. Solange müsse man eben in dem einen Gebäude etwas zusammenrücken, auf die Produktion und Lieferzeiten der bestellten Fahrzeuge hätte der gesamte Umzug jedenfalls keinen Einfluss, so der Geschäftsführer. Grund für die Verzögerung seien übrigens die vollen Auftragsbücher in der Baubranche, man habe schlichtweg kein Unternehmen gefunden, dass rechtzeitig mit dem Bau beginnen konnte.

Benzin statt Diesel

Trotz des Umzugsstresses geht die Entwicklung der Holder-Schlepper stetig weiter. Angesichts der Feinstaub-Diskussion ist man beim Noch-Metzinger Traditionsunternehmen stolz darauf, die Fahrzeuge jetzt auch mit Benzin-Motor anbieten zu können. „Üblich in dieser Branche sind sonst ausschließlich Diesel-Motoren“, so Vorig. Als nächsten Schritt arbeitet Holder am E-Schlepper, allerdings sei man hier, wie alle anderen Anbieter auch, in puncto Größe des Akkus, Gewicht und Leistung noch nicht auf dem Stand der Serienreife.