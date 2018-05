Region Rad- und Wanderbusse sind wieder unterwegs

Kreis Esslingen / swp

Die ersten Rad- und Wanderbusse im Landkreis Esslingen sind schon gestartet. Alle hier aufgeführten Rad- und Wanderbusse sind mit einem Fahrradanhänger für bis zu 20 Fahrräder ausgestattet. Rad- und Wanderbus „Reußenstein“, Linie 170, ist abgestimmt auf die S-Bahn und fährt bis 21. Oktober im Zwei-Stunden-Takt jeden Sonn- und Feiertag von Kirchheim unter Teck zur Burgruine Reußenstein und direkt zurück.

Rad- und Wanderbus „Schopflocher Alb“, Linie 176: Der Bus ist bis 21. Oktober jeden Samstag, Sonn- und Feiertag unterwegs. Die Route führt vom Bahnhof in Kirchheim unter Teck nach Schopfloch.

Rad- und Wanderbus „Schwäbische Alb“, Linie 177.1: Seit dem 1. Mai fährt er ins Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Der Bus startet seinen Rundkurs an jedem Samstag, Sonn- und Feiertag bis zum 21. Oktober am zentralen Omnibusbahnhof in Oberlenningen. Die Route führt samstags vom Bahnhof in Oberlenningen zur Reußensteinstraße in Schopfloch. Freizeit- und Bäderbus „Blaue Mauer“, Linie 191: Mit dieser Linie kann die Region des Albtraufs besonders bequem erkundet werden. Der Bus ist noch bis 4. November jeden Sonn- und Feiertag auf seinem Rundkurs unterwegs.