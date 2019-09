Es gibt Punkte, in denen unterscheiden sich Maschinen kaum von Menschen. Bei der Wartung zum Beispiel. Was beim Mensch die medizinische Vorsorgeuntersuchung ist, wird bei Maschinen Revision genannt. Beide werden in regelmäßigen Abständen fällig.

Im Pumpspeicherwerk Glems läuft eine solche Großrevision schon seit Mitte März an einem der beiden Maschinensätze. Im Laufe des Oktobers soll die Maschine wieder in Betrieb gehen. „Alle zehn bis zwölf Jahre wird eine solche Revision nötig“, erklärt Manfred Kluge, Koordinationsleiter der EnBW für diesen speziellen Auftrag in Glems.

Maschinen stehen in 30 Metern Tiefe

In einer Tiefe von 30 Metern leisten die beiden riesigen Maschinensätze ihre Arbeit. Wird aus dem oberen Staubecken auf der Eninger Weide Wasser abgelassen, wird Strom erzeugt. Eine Beckenfüllung mit mehr als 850 000 Kubikmetern kann in sechs Stunden abgelassen werden, wobei 560 000 Kilowattstunden Strom entstehen. Die gleichen Maschinen, eine Besonderheit des Pumpspeicherwerks Glems (siehe Info-Kasten) können das Wasser dann auch wieder von Glems aus über die 300 Höhenmeter auf die Albhochfläche pumpen, dies dauert bei voller Leistung elf Stunden.

Diese hohe Beanspruchung hinterlässt ihre Spuren, zum Beispiel an den Schaufeln des Leitapparates. Deswegen wurde der erste Maschinensatz ab März auseinander gebaut. Einige Teile gingen zur Überarbeitung ins Werk des Maschinenherstellers, andere wurden von Fremdfirmen in Glems vor Ort überarbeitet und wiederum andere wurden von der EnBW selbst überholt. Was sich so niedlich anhört, beinhaltet enorme Dimensionen. Ein Kugelschieber zum Beispiel wiegt alleine knapp 30 Tonnen, Schrauben haben die Größe eines menschlichen Unterschenkels.

Maschine erst trockenlegen

Um die Maschine überhaupt demontieren zu können, musste sie natürlich erst vom Wassernetz genommen werden. Dazu wird im oberen Stausee „ein Pfropfen“, wie ihn Manfred Kluge der Einfachheit halber nennt, auf das Rohr gesetzt. Bis dieses mit seinen zwei Metern Durchmesser dann wirklich leer ist, dauert es rund eineinhalb Tage. Dann erst kann unten im Pumpspeicherwerk der Kugelschieber ausgebaut werden. Der Laie kann sich das Prozedere vorstellen wie beim heimischen Gartenschlauch, von dem der Kopf erst abgezogen werden kann, wenn der Druck im Schlauch entsprechend niedrig ist. Im Falle des Pumpspeicherwerkes muss das Rohr dafür ebenfalls komplett leer sein. Etwa drei Wochen lang war das Pumpspeicherwerk völlig abgestellt, in dieser Zeit wurde auch die Rohrleitung zwischen oberem und unterem Stausee kontrolliert.

Netzschwankungen ausgleichen

Derzeit wird der Maschinensatz wieder montiert, während der andere schon längst am Netz hängt. „Das ist auch wichtig“, sagt Dagmar Jordan, Pressesprecherin bei der EnBW, denn die Bedeutung von Pumpspeicherwerken habe in der Vergangenheit noch zugenommen. Einst gebaut, das Werk in Glems stammt immerhin schon aus dem Jahr 1964, um Spitzenlasten abzufangen, dienen Pumpspeicherkraftwerke heute dazu, um Netzschwankungen auszugleichen. Bei fehlendem Wind oder ausbleibendem Sonnenschein, also wenig Stromerzeugung aus regenerativen Energien, kann das Glemser Werk rasch zugeschaltet werden. Innerhalb von zwei Minuten kann es auf volle Leistung gebracht werden, die entsprechende Steuerung läuft dabei vollelektronisch aus der Ferne.

Nachts oder an Wochenenden ist in Glems gar kein Personal mehr vorhanden, während der aktuell laufenden Wartung sind dagegen bis zu 15 Personen beschäftigt. Ist Maschinensatz Nummer eins übrigens fertig, geht es relativ nahtlos mit der von Satz Nummer zwei weiter. Für die Grundüberholung beider Maschinen investiert die EnBW übrigens einen hohen einstelligen Millionenbetrag.