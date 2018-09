Bempflingen Prestigeprojekt für schnelles Internet

Von Anja Weiß

Die Versorgung mit schnellem Internet in der Region gibt immer wieder Grund zur Klage. An vielen Stellen ist die Datenübertragung gering. Zwar werden laut einer Erhebung im Landkreis Esslingen in 72 Prozent der Fälle 50 MBit/s erreicht, aber der Schein trügt. „Das ist eine schöne Zahl“, wie Hans-Jürgen Bahde, der Breitbandbeauftragte der Region Stuttgart, erklärt. Aber leider komme in der Realität nicht allzu viel davon an: Je nachdem wie weit die Verteilerkästen von den Hausanschlüssen entfernt sind, geht sie gewaltig nach unten. 15,3 MBit/s sind es im Durchschnitt, weit entfernt von Standards, die heutzutage gefordert werden und die sich stetig nach oben entwickeln. Bis 2025 werde man stellenweise 500 MBit/s benötigen. „Die Entwicklung wird sich dramatisch fortsetzen“, ist Bahde überzeugt.

Der Markt alleine versagt

Zu warten, bis die freie Wirtschaft diese Fragestellung von alleine angeht, war nur ein überschaubarer Erfolg beschieden, wie Bürgermeister Bernd Welser erklärt. Bahde spricht sogar von einem Marktversagen. Darum sind die Kommunen der Region Stuttgart selbst aktiv geworden, und zwar 179 an der Zahl. 43 davon stammen aus dem Landkreis Esslingen. Geplant ist, einen Zweckverband zu gründen, der die „Interessen der Mitgliedskommunen bündeln, abstimmen und vertreten soll“, so der Beschlussvorschlag. Es wurde bereits eine Marktabfrage mit Zielvorstellungen zur Breitbandversorgung gemacht.

Das Ergebnis: Die Telekom ist der einzige Anbieter, der sich fast komplett auf die Ziele einlässt. Der Telekom-Vorstand sehe dieses Vorhaben als Prestigeprojekt, das er sogar schon der Bundeskanzlerin vorgestellt habe, erklärt Bahde. Dementsprechend hoch ist der Aufwand, den der Telekommunikationskonzern betreibt. 1,1 Milliarden Euro will die Firma in der Region investieren, um die Ziele zu erreichen. Diese wären: Bis 2025 sollen 60 Prozent aller Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie des Gewerbes gigabitfähigen, glasfaserbasierten Internetzugang besitzen. Bis 2030 sollen 90 Prozent der Privathaushalte dies ebenfalls haben. „Glas durchgängig ins Haus rein ist das Ziel“, fasst Hans-Jürgen Bahde zusammen. Freilich müssen auch die Kommunen dafür einiges investieren, etwa für das Verlegen von Leerrohren und die dazugehörigen Straßenbauarbeiten. Wie hoch die Kosten sind, soll bis Ende des Jahres genau beziffert werden, dann kann jede Kommune für sich einen Plan aufstellen, welche Gebiete priorisiert werden. Insgesamt handelt es sich um ein Mammutprojekt mit erwarteten Kosten von 1,6 Milliarden. Dann liegt es an der Telekom, möglichst schnell ans Werk zu gehen.

„Zeitplan unrealistisch“

Dass dies möglich ist, bezweifelt Gemeinderat Martin Michaelis. „Die Zeitplanung ist sehr unrealistisch“, ist er überzeugt. Wie andere Großprojekt auch, werde es sich in die Länge ziehen. „Da kann man locker zehn Jahre obendrauf schlagen.“ Und Glasfaser in jedes Haus sei nicht machbar, der Aufwand dafür viel zu groß. Bahde verwies auf die Verträge, die mit Regress- und Schadensersatzforderungen unterfüttert werden. Zudem habe die Telekom zugesagt, die Bauunternehmen, mit denen sie kooperieren, für diese Aufgabe bevorzugt einzusetzen. Zudem könne man mit dem „Vectoring“ einige Jahre überbrücken – dieses Verfahren beschleunigt das über Kupferkabel bezogene Internet. Bahde hob auch hervor, dass es einzigartig sei, dass die Kommunen bei den Planungen der Telekom mitreden können.

Bernd Welser betonte, dass man sich durch den Zweckverband auf Augenhöhe mit der Telekom befinde. Müsste die kleine Kommune allein darauf warten, dass der Konzern aktiv wird, könnte das unter Umständen lange dauern. Die Kosten für den Beitritt zu dem Zweckverband sind übrigens überschaubar: 3100 Euro Umlage pro Jahr muss Bempflingen bezahlen. Der Zweckverband soll im Dezember gegründet werden, die anfallenden Kosten fürs schnelle Internet in der breiten Fläche sollen ebenfalls bis Jahresende feststehen und dann können die Gemeinden entscheiden, wie sie weiter verfahren wollen. So stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung dem Antrag auf Beitritt zu.