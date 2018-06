Metzingen Polizeibericht

Metzingen / swp

Ein gestohlener Subaru Impreza, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dettingen entwendet worden war, ist am frühen Samstagmorgen in der Ulmer Straße ein Raub der Flammen geworden. Gegen 4.30 Uhr wurde der Feuerwehr der brennende Wagen vor einem Schnellrestaurant in Metzingen mitgeteilt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto zuvor in Dettingen entwendet und dann in Metzingen vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist.

Das Polizeirevier Metzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Spurensicherung wurde der völlig ausgebrannte Wagen abgeschleppt und sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 1000 Euro beziffert.