Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Ob es am Termin am frühen Freitagabend lag, an der Mathematik-Abiturprüfung am Vormittag oder am Thema, zu dem das Bad Uracher Jugendhaus eingeladen hatte: Zur Veranstaltung „Jugend trifft Politik“ jedenfalls, blieben viele Plätze leer. Nur rund ein Dutzend junge Wähler folgten der Einladung von Jugendhausleiter Jonathan Zirngibl, sich im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai ein Bild von den hiesigen politischen Akteuren zu machen.

Neben Bürgermeister Elmar Rebmann kamen Repräsentanten aller im Gemeinderat vertretener Listen, einerseits um sich und ihre politische Arbeit vorzustellen und andererseits, um für die anstehende Wahl die Werbetrommel zu rühren. Am städtischen Pressesprecher Bernd Mall war es jedoch zunächst auf das durchaus komplexe Wahlverfahren – samt seinen Tücken – einzugehen. Vielstimmig jedoch der Appell an die Jugendlichen, sich vom Prozedere nicht abschrecken zu lassen. „Wenn man irgendetwas verändern will, darf man nicht nur motzen, sondern muss auch in der Lage sein, ein Kreuz zu machen“, unterstrich Uthe Scheckel (FWV).

Lange Zeit schien es so, als würde das Zusammentreffen von Jugend und Politik eine einseitige Sache werden. Die Redebeiträge waren zunächst deutlich zu Gunsten des Podiums verteilt, bis Axel Walcher (CDU), wohl im Sinne aller seiner Ratskollegen, den Spieß umdrehte: „Ich warte auf eure Anregungen“, so sein Appell an die Jugendlichen, ihre Sichtweisen beizusteuern. Uthe Scheckel bekräftigte: „Ihr seid wichtig und rar, aber ihr müsst euch artikulieren.“

So angesprochen, kam die Sprache auf die Einrichtung eines Busverkehrs, der feierwillige Jugendliche in eine Disco bringe. Aber welche Disco soll es denn sein, hakte Bürgermeister Rebmann ein. Die Vielfalt der einzelnen Vorlieben und Wunschziele mache die Organisation nicht einfacher, gab er zu bedenken. Gleichwohl versprach er sich nach Vorbildern eines Disco- oder Nachtbusses zu erkundigen. Den Wunsch eines Nachtbusses im Blick, rief Stefan Friesch (Grüne) dazu auf: „Kommt auf uns zu. Wir wissen nicht, was euch fehlt.“ Grundsätzlich sieht er aber die Angebote für Jugendliche, im Vergleich zu anderen Kommunen, auf einem hohen Niveau. Ob aber Kino, Freibad, Jugendhaus oder Schulen: „Nutzt es“, appellierte er. Martin Lorenz (SPD) indes hat Vorstellungen, wie Jugendliche, über die Wahl hinaus, dauerhaft eingebunden werden sollen. Im Rahmen eines Jugendforums sollen Themen gesammelt und möglichst auch umgesetzt werden. Etwas Wasser in den Wein goss derweil Wolfgang Lieb (FDP). Politik sei kein Wunschkonzert. Wenn möglich, würden Wünsche umgesetzt, aber eine Garantie gebe es nicht: „Oft hängt es am Geld.“ Vorstellen kann er sich etwa die Einrichtung von W-Lan-Zonen in Teilen der Stadt. Eine Disco in Urach anzusiedeln hält er hingegen für unrealistisch.

Neben dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, war zur Überraschung der Diskutanten auch die Zukunft der Ermstalklinik Thema. „Zu Urach gehört ein Krankenhaus“, befand Walcher, aber das externe Management werde den Druck weiter erhöhen, prophezeit er. Wie Martin Lorenz rief auch Uthe Scheckel die Jugendlichen dazu auf, hellwach zu sein und sich einzumischen, sollten weitere Einschnitte drohen. Bürgermeister Rebmann stellte klar: „Einen Verkauf der Klinik wird es mit meiner Stimme nicht geben.“ Die Gesundheitsversorgung als Teil der Daseinsfürsorge, müsse in öffentlicher Hand bleiben. Von einem Management verspricht er sich, dass die Klinik nun in ruhigere Bahnen gerate, aber: „Kein Investor darf mit unserer Klinik Geld verdienen.“