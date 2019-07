Nachdem sich Stadtrat Michael Breuer zu seinem Parteiaustritt geäußert hat, nimmt nun auch der SPD-Ortsverein in einer Pressemitteilung Stellung. In dem Schreiben an unsere Redaktion heißt es, die Metzinger Sozialdemokraten seien verwundert und verärgert darüber, dass Breuer unmittelbar vor Zusammentritt des neuen Gemeinderats seinen Austritt aus der SPD und der SPD-Gruppierung im Gemeinderat erklärt habe. „Verwundert deshalb, weil Herr Breuer selbst danach gedrängt hat, Spitzenkandidat der Metzinger SPD für den Gemeinderat zu sein, und er während der vergangenen Wahlperiode und auch während des Wahlkampfs nie etwas hat verlauten lassen, mit der SPD im Ganzen oder in Metzingen nicht einverstanden zu sein“, heißt es in der Stellungnahme.

Im Wahlkampf auf SPD gesetzt

Breuer habe sich auch in der abgelaufenen Wahlperiode von der Metzinger SPD immer vorbehaltlos unterstützen lassen. Verärgert sei der Ortsverband, weil Breuer die SPD habe Wahlkampf für sich machen lassen. Er habe sich auch selbst etwas daran beteiligt, indem er unter dem Zeichen SPD Werbung für sich gemacht habe. „Er hat damit allen potentiellen SPD-Wählern das Signal gegeben, sie zu vertreten, wenn sie ihre Stimme der SPD geben würden.“

Kein Direktmandat errreicht

Breuer sei „leider nicht der erfolgreiche Wahlkämpfer und Kommunalpolitiker, als den er sich sieht, sonst hätte er es geschafft, so viele Stimmen auf sich zu ziehen, dass er direkt in den Gemeinderat gewählt worden wäre“, heißt es in der Pressemitteilung. Er sei über ein Ausgleichsmandat in den Gemeinderat gekommen, also hauptsächlich über die Stimmen, die von den Wählern anderen SPD-Kandidaten gegeben worden seien. Ein Gemeinderatsmandat sei zwar ein persönliches Mandat, dieses habe Breuer aber über die SPD-Wähler bekommen „und offensichtlich nur ganz wenig über seine eigene Leistung“, schreibt die SPD in ihrer Stellungnahme. „Es wäre deshalb nur recht und billig, vor allem aber anständig und ehrlich, wenn er auf sein Mandat verzichten würde.“

Verzicht noch vor Verpflichtung

Diesen Verzicht könne er noch vor seiner persönlichen Verpflichtung erklären. Das Verhalten von Michael Breuer führe dazu, dass sich die Wähler getäuscht fühlten und von den demokratischen Entscheidungen enttäuscht abwenden würden, erklärt die SPD. Es führe auch dazu, dass „die Personen, die sich sauber und ehrlich für ein öffentliches Amt hergeben, zu Unrecht in Misskredit kommen.“

