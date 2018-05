Metzingen Pink Ladies lassen nichts anbrennen

Metzingen / Giovanni De Nitto

Handball-Bundesligist TuS Metzingen feierte am Samstagabend einen ungefährdeten 33:20-Heimsieg gegen die HSG Bensheim-Auerbach.

Im dritten Spiel unter Interims-Trainerin Edina Rott zeigten die TusSies Metzingen eine souveräne Leistung und ließen gegen die Flames aus Bensheim zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen.

Im ersten Abschnitt konnten die Gästespielerinnen noch teilweise mithalten, aber dennoch ging es mit einer hoch verdienten 15:11-Führung für die TusSies in die Pause.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Pink Ladies, vor über 1.000 Zuschauer in der heimischen Öschhalle, das Tempo und waren spielerisch, kämpferisch und konditionell das klar bessere Team. Dementsprechend stand am Ende ein überzeugender 33:20-Heimerfolg für Metzingen zu Buche. „Es ist schön zu sehen, dass der Einsatz und die harte Arbeit die wir in unser tägliches Training investieren, nun Früchte tragen“, freute sich Tus-Trainer Edina Rott. Beste Werferin mit sechs Toren war wieder einmal Marlene Zapf.

