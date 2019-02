Metzingen Pilates, Porsche und Physik: Das neue FBA-Programm ist da

Metzingen / Regine Lotterer

Die evangelische Familienbildungsarbeit (FBA) zählt seit mehr als vier Jahrzehnten zu den zentralen Säulen der Metzinger Bildungsarbeit. Der Erfolg beruht dabei nicht zuletzt auf dem breit gefächerten Programm, das die FBA in jedem Semester organisiert: Im Angebot finden sich jeweils Kurse für Alt und Jung, die viele Lebensbereiche abdecken, wie Albrecht Häußler betont, der Leiter des ehrenamtlich tätigen FBA-Arbeitskreises der Gesamtkirchengemeinde. Besonders gefragt sind dabei die Eltern-Kind-Gruppen. Zwölf finden sich im neuen Frühjahr-Sommer-Semster, allerdings sind viele bereits restlos ausgebucht: „Wir arbeiten inzwischen mit Wartelisten“, sagt Heidemarie Prax vom evangelischen Gemeindebüro.

Einen Blick ins neue FBA-Programm zu werfen, lohnt sich dieses Mal übrigens ganz besonders für junge und junggebliebene Fans des VfB Stuttgart. Für sie gibt es am 18. April eine exklusive Führung durch die Mercedes-Benz-Arena. Dort wartet zudem das Maskottchen Fritzle auf die Gäste aus dem Ermstal, um mit ihnen auf Osterhasensuche zu gehen. Wer dabei sein will, sollte sich jedoch rasch anmelden, die Ausfahrt im vergangenen Semester war ratz fatz ausgebucht.

Neu im Angebot ist ein Besuch im Porschewerk Zuffenhausen am 5. Juli, willkommen sind Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren. Auch hier empfiehlt es sich, schnell sein Interesse zu bekunden, denn die Nachfrage ist groß, wie Heidemarie Prax weiß.

In die Schillerstadt

Im heimischen Metzingen steht am 3. April ein Vortrag auf dem FBA-Programm, der durchaus das Attribut ungewöhnlich verdient. Sprechen wird der Physiker Markolf Niemz über „Ich und Gott? Ich-Wahn-Sinn und Erkenntnis“. Ein solches Thema nicht allein aus theologischer, sondern auch aus naturwissenschaftlicher und philosophischer Sicht zu beleuchten, vermöge die Gedanken sicher in eine neue und ungewohnte Richtung zu lenken, betont Albrecht Häußler: „Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was Markolf Niemz zu sagen hat.“ Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zu den beliebtesten Programmpunkten der Familienbildungsarbeit gehören seit langem die Ausfahrten, am 18. Mai geht es nach Marbach am Neckar. Dort stattet die Gruppe sowohl dem Schiller-Nationalmuseum als auch dem Deutschen Literaturmuseum einen Besuch ab. Entstanden ist die Idee für den Ausflug an den Neckar im Literaturkreis der FBA, dieser trifft sich auch im neuen Semester wieder an fünf Donnerstagen im Martinsgemeindehaus, Start ist am 14. März.

In Kooperation mit der Ehrenamtsakademie organisiert die FBA am 30. März einen Kurs zum Thema „Erste Hilfe am Kind“, Referentin ist Dr. Karina Walter. Sie vermittelt den Teilnehmern, wie sie sich nach einem Unfall verhalten müssen, um bleibende Schäden zu verhindern. Außerdem geht es darum, mögliche Gefahrenquellen für Kinder aufzuzeigen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Für Erwachsene hält das neue Programm ebenfalls wieder zahlreiche Angebote im Bereich Sport, Fitness und Gesundheit bereit, unter anderem gibt es Kurse für ganzheitliche Bewegungstherapie, Pilates und Rückentraining. Wer sein Gewicht reduzieren möchte, kann sich für einen zwölfwöchigen Kurs anmelden, in dem es insbesondere darum geht, ein normales, ausgewogenes Essverhalten zu erlernen. Der Kurs beginnt am 18. März.

Ihre Talente am Herd dürfen Männer am 1. und 8. April erproben, es werden jeweils verschiedene Gerichte zubereitet und anschließend gemeinsam genossen. Apropos Genuss. Wie sich leckere und vitaminreiche Gerichte mit Mangold, Spargel, Rhabarber und Erdbeeren zaubern lassen, kann passend zum Wonnemonat am 21. Mai erlernt werden.