Pflegekräfte gehören zweifelsfrei zu den Berufen, die in der aktuellen Corona-Lage besonders gefordert sind. Doch was genau bedeutet Pflege in Pandemiezeiten? Wie hat sich die tagtägliche Arbeit der Pfleger verändert? „Die Arbeit hat sich für unsere Pflegekräfte stark verändert, die Arbeits...