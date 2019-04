Am Dienstag, 16. April, um 17.30 Uhr führt der Obst- und Gartenbauverein (OGV) die zweite Unterweisung im Pflanzenschutz 2019 durch. Treffpunkt ist am OGV-Schuppen bei der Buchhalde. Nachdem durch den warmen März die Blüte früher eingesetzt hat als 2018, hat der April wieder mit tieferen Temperaturen begonnen, und bremst etwas. Die Ermstäler Knorpelkirschen sind am 7. April schon wieder am Abblühen, ihr weithin auffallendes weiß verblasst schon wieder etwas. Spätere Sorten wie Regina sind noch geschlossen. Äpfel wie Jonagold und Elstar sind in der roten Knospe angelangt, die Apfelblüte wird bald folgen. Die Rosettenblätter sind bei Kirschen und Äpfeln bereits ausgefaltet und brauchen besonderen Schutz gegen Pilze. Ferner sind auch die ersten Spuren von Läusen zu erkennen. In den vergangenen Jahren war in Dettingen nach der Blüte die Zeit der versponnenen Bäume angebrochen. Daher ist auch bei dieser Unterweisung wieder die Biologie der Gespinstmotte eines der Themen. Nachdem bei der Austriebsunterweisung das Auffinden der Gelege dargestellt wurde, geht es dieses Mal um das Raupenstadium. Das Bild mit den ersten Raupen stammt vom 7. April. Sie sind etwa 0,5 Milimeter lang und ohne Lupe und genaues Hinsehen nicht zu erkennen. Bitte eine gute Lupe für die Baumbegutachtung mitbringen. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen.