Zwei Mal im Jahr blüht das Ehrenamt in Dettingen im wahrsten Sinne des Wortes auf – dann, wenn sich die Arbeitsgruppe „Insekten und Farbe im Ort“ aufmacht, um Beete und Töpfe am Bürgerhaus neu zu bepflanzen. Am Dienstag war es wieder einmal soweit. Seitdem leuchten 1000 Stiefmütterchen in...