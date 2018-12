Metzingen Pfarrer Winter verlässt Metzingen

Next

Pfarrer Schott geht in den Ruhestand. © Foto: Archiv/Regine Lotterer

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Zum ersten April tritt Martinskirchenpfarrer Martin Winter eine neue Stelle an. Ihn zieht es nach Reutlingen ans Klinikum am Steinenberg, wo er sich mit seiner Frau Claudia Goller die Pfarrstelle als Krankenhaus-Seelsorger teilen wird. Für das Ehepaar ist diese Art Jobsharing nicht neu.

In Kusterdingen (Kreis Tübingen) hatten dies die beiden bereits praktiziert, ehe er nach Metzingen in die Martinskirche wechselte und sie ins Pfarrseminar der Evangelischen Landeskirche nach Stuttgart ging, um dort künftige Pfarrer in der Sparte „Seelsorge“ zu lehren.

Am Sonntag hat Martin Winter seinen Entschluss während der Gottesdienste in der Martinskirche und im Gemeindezentrum Harthölzle bekannt gegeben. „Für viele kam es sehr unerwartet“, sagt er. Was er nach den Gottesdiensten an Rückmeldungen erhielt, hat ihn allerdings auch gefreut. „Es gab großes Bedauern, aber auch viel Verständnis.“

Künftig wird Martin Winter seinen Arbeitsschwerpunkt ganz auf die Seelsorge legen können. Etwas, das ihm persönlich am Herzen liegt. Um sich dieser neuen Herausforderung stellen zu können, hat er seine Fachkenntnisse bei einer Weiterbildung eigens vertieft. Zu dem Seelsorge-Auftrag des Pfarrer-Ehepaares Winter-Goller gehört auch die Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen (PPRT).

Viereinhalb Jahre war Martin Winter in der Sieben-Keltern-Stadt, wenn er im Frühjahr Metzingen verlassen wird. Es war eine gute Zeit, sagt er, und ein bisschen scheint es fast, er habe ein schlechtes Gewissen, denn seinen geschäftsführenden Pfarrer, Albrecht Schäfer, lässt er mit einer unbesetzten Stelle zurück: „Die Situation ist schwierig“, sagt Winter, denn sein Kollege Dieter Schott von der Friedenskirche (sie gehört zur Gesamtkirchengemeinde dazu) geht zur selben Zeit in den Ruhestand. Er wird am 10. März offiziell verabschiedet.

Dann fehlen zwei wertgeschätzte Kollegen, über deren Nachfolge noch nicht entschieden ist. Im Falle Winters kann das gar nicht anders sein, er selbst weiß ebenfalls erst seit Kurzem, dass er zusammen mit seiner Frau die Stelle in Reutlingen antreten kann.

Albrecht Schäfer ist dennoch optimistisch. Es gäbe zwar viele Vakanzen im Bezirk, aber Metzingen ist begehrt. „Es ist wahrscheinlich, dass wir jemanden bekommen“, gibt er sich zuversichtlich. Hier stimmt erstens die Infrastruktur in der Stadt, das heißt, Schulen und Kindergärten sind gut zu erreichen, Stuttgart ist nicht weit, die Natur zur Erholung nah.

Noch wichtiger aber ist die Bedeutung der Kirchengemeinde und der damit verbundene große Kollegenkreis: „Da kann jeder seine Schwerpunkte setzen“, sagt Schäfer, der für die anderen Pfarrer Geschäftsführung und Verwaltung übernimmt, „das ist ein Vorteil für die Kollegen.“ Und auch die Ausstattung kann sich in Metzingen sehen lassen: Hier gibt es in Jochen Künstle einen vollzeitbeschäftigten Kirchenpfleger, „der Verwaltungshintergrund stimmt also“, beschreibt es Albrecht Schäfer.

Dass Pfarrer Andreas Stiegler (Neugreuth), dessen Stelle nicht mehr aufrechterhalten wird, nun auf eine der bald freien Stellen wechseln kann, schließt Schäfer indes aus: „Es gilt als eiserne Regel, nie innerhalb des Dekanats zu wechseln.“ Für Stellenbesetzungen ist zudem der Oberkirchenrat in Stuttgart zuständig.

Die erste Aufgabe der Kirchengemeinde ist es, im Frühjahr beide Pfarrhäuser zu renovieren. Eine Vakanz von einem Jahr hält Schäfer allein schon deswegen für durchaus angemessen. In Neuhausen hat es noch länger gedauert, bis Pfarrer Jörg Sautter gefunden wurde, der erst Ende Juli in sein Amt eingeführt wurde.

Wenn Martin Winter zum 1. April seine neue Stelle antritt, könnte das sogar seine beruflich letzte sein. Mit 56 Jahren ist er zwar noch weit entfernt von Ruhestandsgedanken, doch wenn er mit seiner Frau in Reutlingen so lange bleibt wie in Kusterdingen, wird dies sein letzter beruflicher Umzug: Dort wirkten sie 14 Jahre.