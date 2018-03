Wintersporttag Peter-Härtling-Schule erobert den Skilift

Hülben / swp

Ganz spontan konnte die Peter-Härtling-Grundschule kürzlich ihren mittlerweile alljährlichen Wintersporttag am Hesellift in Böhringen durchführen. Aufgrund der unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Hülbener Schiclub und der zufrieden stellenden Pistenverhältnisse, konnten alle Schülerinnen und Schüler den Winter noch mal in vollen Zügen genießen. Um 8.15 Uhr starteten die beiden Busse an der Schule und brachten die Kinder mit ihren Lehrern an den Hesellift. Die Piste war hervorragend präpariert, sodass es die Kinder kaum erwarten konnten, Ski- und Schlitten zu fahren. Nach einer kurzen Begrüßung und einer kleinen Einweisung durften die Kinder dann auch gleich starten. Rauf, runter, rauf und runter – so beschäftigten sich die Kinder am Lift oder am Schlittenhang. Wer ist der Schnellste, wer kann die schönsten Kurven fahren, wer kann auf einem Ski fahren oder welcher Schlitten fährt am Weitesten? All das war an diesem Morgen wichtiger als Rechnen und Schreiben. Nicht einmal der kalte Ostwind konnte die Kinder aufhalten. Nach einer kurzen Pause in der gemütlich warmen Hütte, mit Kinderpunsch und Hot Dogs, ging es gleich wieder raus auf die Piste.

Um 11.30 Uhr fuhren die Busse, für manche Kinder „viel zu früh“ wieder in Richtung Hülben. Körperlich ausgetobt und mit viel frischer Luft gestärkt, konnten die Kinder den Nachmittagsunterricht besuchen. Um den Wintersporttag zu ermöglichen, unterstützten viele engagierte Helfer die Schule: Der Schiclub Hülben übernahm etwa die Durchführung und half am Lift und in der Hütte. Viele Eltern sorgten auf die Schnelle für das leibliche Wohl der Kinder mit Hot Dogs und Punsch. Die Kosten für die Busse und die Liftnutzung übernahmen der Elternbeirat und der Förderverein.