Bad Urach Per Mausklick zur Gästeanmeldung

Von Simon Wagner

Der Griff zum Kugelschreiber gehört zum Willkommensritual dazu. Gäste der rund 90 Beherbergungsbetriebe füllen nach ihrer Ankunft in der Kurstadt die Meldebögen zur Erhebung der Kurtaxe noch händisch aus. Doch wohl schon bald können sie die Stifte stecken lassen. Ab Juni soll das Meldesystem schrittweise umgestellt und der elektronische Meldeschein eingeführt werden. Am Dienstag hat der Verwaltungsausschuss der Stadt zugestimmt.

Bislang gelangen die ausgefüllten Bögen an die städtische Kurverwaltung, ehe sie dort gescannt und erfasst werden. Nicht zuletzt für die Kurverwaltung, aber insbesondere für große Beherbergungsbetriebe bedeutet dieses Verfahren doppelte Arbeit, da sie die Daten durch ihre Hotelbuchungssoftware ohnehin erfassen.

Nun soll es eine Schnittstelle zwischen der Software der Betriebe und des neuen Meldescheinsystems ermöglichen, die digitale Übertragung der Daten binnen Sekunden zu erledigen. Vor Ort kann daraufhin ein Dokument ausgedruckt werden, das vom Gast nur noch unterschrieben werden muss. Eine Zeit- und Arbeitsersparnis für die Gastgeber, für die Kurverwaltung, aber auch auch für die Gäste, wie Tourismuschef Thorsten Clement unterstreicht.

Davon profitieren sollen auch kleinere Beherbergungsbetriebe. Für sie soll es die Möglichkeit geben, online und ohne spezielle Software Zugang zum Meldesystem zu bekommen. Die einzigen Voraussetzungen sind ein Computer, ein Drucker und ein Internetzugang. Clement geht davon aus, dass die Zahl derer, die noch nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, mit jedem Jahr geringer werde. Die Teilnahme am neuen Meldesystem soll für Betriebe gleichwohl zunächst nicht verpflichtend sein, entschied sich der Ausschuss für den Vorschlag der Verwaltung. Zuvor kamen verschiedene Anträge auf den Tisch, die eine zwangsweise Umstellung innerhalb einer Frist zum Ziel hatten. Aber unter anderem der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Schweizer hält Zwang für unnötig: „Wenn sie auf den Geschmack gekommen sind, stellen sie freiwillig um“, ist er sich sicher. Zum festen Stichtag am 1. Januar 2019 hingegen soll die neue Kurtaxesatzung samt Neukalkulation in Kraft treten. Neben textlichen Veränderungen sind auch inhaltliche Anpassungen vorgesehen. Zum einen soll die Trennung zwischen Haupt- und Nebensaison abgeschafft und eine ganzjährige Kurtaxe erhoben werden. Weiter sollen die Kurbezirke teilweise zusammengelegt und damit reduziert werden. Als einziger Kurort im Land verfügt Bad Urach über fünf Bezirke und damit über eine vergleichsweise unübersichtliche Tarifierung. Um dem abzuhelfen ging der Antrag der CDU, FDP und GAL noch über den Vorschlag der Verwaltung hinaus. So soll die Zahl nicht nur auf drei sondern auf zwei Bezirke abschmelzen. Pro Person und Tag sollen künftig 2,50 Euro beziehungsweise zwei Euro fällig werden (im Jahr 60 oder 55 Euro). Die erste Neukalkulation seit 17 Jahren berücksichtigt die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Kurwesens, womit eine illegale Überdeckung vermieden werden soll. Von einer Anpassung unberührt könnte der Fremdenverkehrsbeitrag bleiben.

Sowohl über das neue Meldesystem als auch über die Kalkulation der Kurtaxe befindet endgültig der Gemeinderat am 10. April.