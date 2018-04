Donnstetten Per Kran zum neuen Nistplatz

Donnstetten / Alexander Thomys

Geht es nach der Ortsgruppe Römerstein des Naturschutzbundes (Nabu), könnte sich die Gemeinde Römerstein einstmals den Beinamen „Schwalbengemeinde“ verdienen. Doch noch ist es nicht soweit – im Gegenteil: Auch in den Albgemeinden mit ihrer augenscheinlich so intakten Natur sind die filigranen Flugkünstler auf dem Rückzug. Denn als Kulturfolger des Menschen sind die Vögel, die am liebsten in Kolonien zusammenleben, auf menschliche Hilfe angewiesen. So brauchen die Vögel etwa waagerechte Dachkanten, um ihre Nester zu bauen. Und geschotterte Feldwege, die den Mehlschwalben den nötigen Lehm für ihre Bauten bieten.

Moderne Gebäude haben dagegen oft spitzwinklige Dachkanten, und immer mehr Feldwege werden asphaltiert. „Haben die Gebäude dann noch neue, schmutzabweisende Anstriche, haben die Mehlschwalben keine Chance mehr“, sagt Adelbert Eiben, Vorsitzender der Ortsgruppe Römerstein des Naturschutzbundes. Vom Mensch installierte Nisthilfen können da Abhilfe schaffen, mit Kotbrettern lässt sich zudem der Schmutz begrenzen, den die kleinen Flieger anrichten. Doch bei vielen Bauherren fehlt das Bewusstsein für die als Glücksbringer geschätzten Schwalben. Und wiegt die Angst vor Schmutz höher als der Naturschutz. „Die Leute haben kein Verständnis mehr für die Tiere“, bedauert Eiben.

Darauf reagiert der Naturschutzbund: Mit der Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ für diejenigen Hausbesitzer, die den Mehlschwalben noch eine Heimat bieten. Und mit sogenannten „Schwalbenhotels“, die eigens aufgestellt werden, um den Vögeln eine Nistgelegenheit zu bieten. Ein solches Schwalbenhotel hat nun erstmals auch die Ortsgruppe Römerstein des Nabu aufgestellt. „Langfristig wollen wir in allen Ortsteilen Schwalbenhotels aufstellen“, erzählt Fritz Class, der wie Eiben dem Vorstandstrio der Nabu-Ortsgruppe angehört. Anfragen nach entsprechenden Aufstellplätzen gingen an alle drei Ortschaftsräte. Die Resonanz, so lässt sich im Gespräch zwischen den Zeilen herauslesen, war eher bescheiden.

Bernd Keppler, Ortschaftsrat in Donnstetten, fasste sich dann ein Herz und bot dem Naturschutzbund sein eigenes Grundstück an. „Ich bin schon immer mit der Natur verbunden“, erklärt Keppler, der selbst beim Schwäbischen Albverein in Donnstetten als Naturschutzreferent engagiert ist und außerdem als Jäger über das Gleichgewicht in der Natur wacht. Der Landschaftsgärtner hat neben seinem Haus zudem eine geschotterte Lagerfläche für seinen Betrieb – ein Paradies für die Mehlschwalben. „Im Sommer schaue ich dann noch, dass immer eine Pfütze vorhanden ist“, blickt Keppler voraus. Da verwundert es nicht, dass an seinem Haus ebenfalls Schwalbennester hängen.

Das Schwalbenhotel, von Römersteiner Betrieben gebaut und durch die Nabu-Helfer mit Nisthilfen versehen, wurde nun am Montagabend auf einem stabilen Stahlmast verankert. „Das Fundament habe ich selbst gegossen“, sagt Keppler. „Ich freue mich richtig, dass jetzt alles geklappt hat.“

Insgesamt bietet das neue Schwalbenhotel mit 28 Nestern Raum für mehrere hundert Mehlschwalben. Ein extra Kasten soll Mauerseglern Raum bieten und der „Dachstuhl“ des Schwalbenhotels ist mit einem Zugang für Fledermäuse versehen. „Jetzt beobachten wir, wie das Schwalbenhotel angenommen wird“, blickt Eiben bereits in die Zukunft. Ein wenig Geduld sei dabei gefragt: Denn die wenigen Schwalben, die sich bereits in der Region zeigen, sind nach seiner Beobachtung nur auf der Durchreise. Die Zugvögel zieht es weiter in den Norden. „In ein bis zwei Wochen kommen dann die Schwalben zu uns, die auch hier nisten werden.“ In Donnstetten finden die Schnackenjäger dazu nun beste Bedingungen.