Die anhaltenden Regenfälle der Nacht und des Morgens führten indes zu einem kräftigen Anstieg des Ermspegels. Bereits am Morgen wurde die Bad Uracher Feuerwehr zu einem kleinen Einsatz gerufen. Die Feuerwehr ist nach dem nächtlichen Einsatz in der Bad Uracher Altstadt in Alarmbereitschaft. Einsatzleiter Steffen Buck: „Wir harren der Dinge.“

Abflüsse der Stadt Bad Urach freihalten

Neuralgische Punkte seien der Seeburger Stollen, die Kanäle der Altstadt an der Klostermühle oder am Haus des Tourismus. Stadtbedienstete waren schon Vormittags damit beschäftigt die Abflüsse der Stadt freizuhalten. Bereits zur Mittagszeit überschritt der Pegel der Erms die Marke von 100 Zentimetern. Die Marke des zweijährigen Hochwassers (80 Zentimeter) wurde bereits in den frühen Morgenstunden überschritten. Die Stadtverwaltung Bad Urach beobachtet die Pegelstände intensiv, noch besteht aber keine Grund zur Sorge. Allerdings so Pressesprecher Bernd Mall „hänge alles Weitere von den kommenden Stunden ab.“ Tendenz: kräftig steigend! Aktuelle Pegelstände kann man auf der Homepage der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg nachlesen.

Pegel der Erms in Riederich im Blick

Am frühen Dienstagnachmittag war Kommandant Gerd Lohrmann, Feuerwehr Neckartenzlingen, nach eigener Aussage noch völlig entspannt, was das mögliche Hochwasser betrifft. „Es ist ja nicht mehr ganz so extrem wie früher“, so Lohrmann, „seit wir die Flutmulde haben. Aber ich habe den Pegel der Erms in Riederich stets im Blick.“

Das könnte dich auch interessieren:

Dachstuhlbrand in Bad Urach Feuer in enger Altstadt – ältestes Gebäude der Stadt zerstört Bei einem Brand in der Altstadt von Bad Urach ist in der Nacht hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.