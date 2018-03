Metzingen Parkplatz ist bald wieder frei

Metzingen / Regine Lotterer

Für all jene, die in der Metzinger Innenstadt auf der Suche nach einem Stellplatz für ihr Auto sind, gibt es eine gute Nachricht: Das große Containerdorf, das bislang auf dem Parkplatz an der Sieben-Keltern-Schule stand, wird momentan abgebaut. Die entsprechenden Arbeiten sollen noch diese Woche ihr Ende finden, heißt es aus dem Metzinger Rathaus. Danach will die Stadt das Gelände wieder als Parkplatz freigeben. Zuvor muss allerdings noch geprüft werden, ob der Belag durch die schweren Container geschädigt worden ist. Sollte dies der Fall sein, werden die schadhaften Stellen ausgebessert. Im Anschluss stehen die insgesamt 75 Stellplätze der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung.