Die Stadtwerke Metzingen teilen mit, dass die Rathaustiefgarage vom 19. August bis zum 4. September saniert wird. Es werden die Bodenmarkierungen komplett erneuert sowie die Stellplatzmarkierungen verbreitert und neu eingeteilt. Deshalb ist die Tiefgarage in diesem Zeitraum geschlossen.

Alternative Parkmöglichkeiten

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang auf die Park-&Ride-Plätze in der Eisenbahnstraße hin. Davon sind die Parkplätze zwischen Bahnhof und Volkshochschule sowie ab dem Jugendcafé Campus bis zur Einmündung in die Nürtinger Straße kostenfrei.