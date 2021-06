Da sich die Inzidenzen und Corona-Zahlen im Landkreis so gut entwickelt haben, kann die Panorama Therme Beuren nahezu im Normalbetrieb an den Start gehen.

Alle Becken im Innen- und Außenbereich stehen zur Verfügung.

Sämtliche Warmräume einschließlich der Thermengrotte sind zugänglich, allerdings weiterhin ohne Dampfeinströmung und Beduftung.

Hierfür wurde die Nebelhöhle bereits im letzten Jahr zur Wärmehöhle als eine Art Niedertemperatur-Sauna (nur in Badebekleidung) umgebaut.

Wärme- und Salzstollen (mit Entspannungsfilm) sowie Caldarium und Thermarium können ebenfalls genutzt werden.

Geplant ist auch eine Wiedereröffnung des Sauna-Bistro sowie der Thermengastronomie „Die Quelle“.

Therme Beuren: Wiedereröffnung ab dem 21. Juni geplant

Ab Montag, 21. Juni, soll das Baden und Saunieren wieder möglich. Für Thermen und Bäder gibt es eine gesonderte Corona-Verordnung, daher muss für einen Besuch unter anderem der Nachweis als genesen, geimpft oder getestet erbracht werden. Für letzteres wird ein Bürger-Testcentrum der auxilia GmbH bei der Panorama Therme Beuren eingerichtet, das kostenlose Bürgertests anbietet.

Ebenso darf die Sauna wieder verwendet werden. Es finden sowohl automatische als auch manuelle Aufgüsse, wie vor der Schließung statt. Da die Personenanzahl beschränkt ist, sind für die händischen Aufgüsse Teilnahmekärtchen im Sauna-Bistro erhältlich. Lediglich das Salomelium und das Rhasoul-Bad bleiben geschlossen. Zudem wird die Damen-Sauna weiterhin ausgesetzt.

„[W]ir [wissen] von einigen Stammgästen, dass sie die Therme und Sauna sehr vermisst haben“

„Wir freuen uns sehr, dass der Therme endlich wieder Leben eingehaucht wird. Und auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind froh, dass sie endlich wieder das tun dürfen, was ihnen Freude bereitet. Ferner wissen wir von einigen Stammgästen, dass sie die Therme und Sauna sehr vermisst haben“, so Bertram Dorner, Kur- und Bädermanager in Beuren.