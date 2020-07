Der Thermenbereich in der Panorama Therme Beuren ist schon seit Mitte Juni wieder geöffnet. 60 Gäste können sich gleichzeitig in der Saunaanlage aufhalten, 250 Personen sind es in der Therme.

Keine Aufgüsse, Luftverwedelungen und Damensauna

Sauna-Aufgüsse und Luftverwedelungen sind laut Corona-Verordnung nicht möglich. Alle Warmlufträume und Dampfbäder einschließlich der Thermengrotte (im Thermenbereich) sowie das Rhasoul-Bad und Salomelium in der Sauna müssen geschlossen bleiben. Aktuell ist keine Damensauna.