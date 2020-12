Nach dem Aufkommen einzelner positiver Covid-19-Fälle in der Ermstalklinik in Bad Urach wurde die Teststrategie von den Kreiskliniken in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt intensiviert, um gerade die vulnerable Risikogruppe in der Altersmedizin zu schützen und weitere Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen.

Zur erweiterten Teststrategie, die seit Mitte Dezember gilt, gehört die Pflicht von FFP2-Masken in patientennahen Bereichen ebenso wie die Testung der Mitarbeitenden zweimal pro Woche. Nachdem alle Patienten und die diensthabenden Mitarbeiter abgestrichen wurden, liegen die Testergebnisse seit heute (Samstag, 26. Dezemeber) vor. Laut Mitteilung des Reutligner Landratsamts sind 15 Mitarbeiter und von 18 Patienten zehn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zweite Isolierstation eingerichtet

Die Mitarbeiter sind alle in häuslicher Quarantäne und überwiegend asymptomatisch. Fünf Patienten sind an den Reutlinger Standort der Kreiskliniken verlegt worden, wofür eine zweite Isolierstation eingerichtet wurde, zeigen jedoch keine schwere Symptomatik. Die weiteren fünf Patienten, ebenfalls ohne schwere Symptome, sind weiterhin in der Ermstalklinik isoliert. Aufgrund der geringeren Belegung über die Weihnachtsfeiertage und der Verlagerung von einigen Patienten nach Reutlingen, sei die Pflege und Versorgung ebenso wie die Isolierung in der Ermstalklinik sichergestellt.

Besucherstopp in der Altersmedizin

Als Konsequenz aus der Anzahl der Neuinfektionen wurde bereits ein Besucher- und Aufnahmestopp in der Altersmedizin der Ermstalklinik erlassen. Parallel dazu werden die Testungen noch engmaschiger durchgeführt, sowohl in Bad Urach als auch in Reutlingen werden die Mitarbeiter der Isolationsbereiche nun täglich vor dem Dienstantritt mit Antigen-Schnelltests getestet.

Insgesamt befinden sich 55 Covid19-Erkrankte im stationären Bereich der Kreiskliniken Reutlingen; 50 Patienten am Standort Reutlingen (47 Patienten auf der Normalstation und drei Patienten auf der Intensivstation) und fünf Patienten am Standort Bad Urach.

Information zur Corona-Impfung

Wie bekannt, wird in Baden-Württemberg mit den Impfungen begonnen werden. Der Impfstoff wurde in einem ersten Schritt ausschließlich an die neun vom Land definierten Zentralen Impfzentren (ZIZ) ausgeliefert. Entsprechend der Impfstrategie des Landes werden von diesen Zentren aus zunächst die Bewohner und Mitarbeitenden der stationären Pflegeheime durch mobile Impfteams geimpft. Das für den Landkreis Reutlingen zuständige ZIZ wurde in Tübingen mit Anbindung an die Universitätsklinik eingerichtet. Zur Vorbereitung hat das Landratsamt die stationären Pflegeheime im Landkreis Reutlingen informiert und die Impfbereitschaft abgefragt. Die Rückmeldungen wurden umgehend an das zuständige ZIZ in Tübingen weitergeleitet.

Das Land hat zudem entschieden, dass in einem zweiten Schritt Kreisimpfzentren in allen Landkreisen eingerichtet werden und am 15. Januar öffnen. Im Landkreis Reutlingen wird dieses KIZ im Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen eingerichtet. Die Vorbereitungen sind laut Mitteilung des Landratsamts weitestgehend abgeschlossen.