Metzingen Outletcity: Von Kunden empfohlen

Metzingen / swp

Die Outletcity in Metzingen wird von Focus Money als Outlet mit der höchsten Weiterempfehlungsrate und mit dem Prädikat „von Kunden empfohlen“ ausgezeichnet. Die bereits zum dritten Mal umgesetzte, repräsentative Auswertung des Wirtschaftsmagazins Focus Money, die in Kooperation mit dem Analyse- und Beratungshaus Service-Value entstand, zeigt die Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe. Die Umfrage stellt dar, welche Unternehmen die größten Fans in Deutschland haben. Um das zu ermitteln, werteten die Fachleute knapp 460 000 Kundenurteile nach einer wissenschaftlich fundierten Methode aus. In die Outletcity kommen jährlich etwa vier Millionen Besucher aus 185 Ländern.