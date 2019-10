Zehntausende sind gestern zum Einkaufsbummel nach Metzingen geströmt. Dicht gedrängt schoben sich die Besucher durch die Innenstadt und vor allem durch die Outletcity. Dort bildeten sich, wie von früheren verkaufsoffenen Sonntagen bereits gewohnt, vor einigen Geschäften wieder lange Schlangen. Bei WMF in der Ulmer Straße standen die Kunden beispielsweise schon lange bevor die Geschäfte um 13 Uhr öffneten vor der Türe. Ähnlich sah es vor dem Nike-Store, bei Adidas und Michael Kors aus.

Die Besucher warten geduldig

Das Sicherheitspersonal sorgte indessen routiniert dafür, dass es in keinem der Shops zu eng herging. Neue Kunden wurden nur eingelassen, wenn andere den Laden wieder verließen. Die Wartezeiten nahmen die Gäste überall mit Geduld auf, ohnehin war die Stimmung zwischen G&V-Areal und Rathausplatz ausgesprochen entspannt. Und das, obwohl mancher Autofahrer schon bei der Anfahrt in einen Stau geriet. Trotz entsprechender Warnungen über den Verkehrsfunk standen die Fahrzeuge unter anderem in der Ulmer und Reutlinger Straße Stoßstange an Stoßstange. Auch das ist ein durchaus übliches Bild an verkaufsoffenen Sonntagen in Metzingen.

Viele regionale Produkte im Angebot

Die Besucher ließen sich ihre gute Laune allerdings weder von einer etwas ausgedehnten Anfahrtszeit noch von einer in manchen Fällen mühseligen Parkplatzsuche verderben. Zumal auch das bis in den späteren Nachmittag hinein goldene Oktoberwetter seien Beitrag zum gelungenen Einkaufserlebnis leistete. An vielen Plätzen der Stadt konnten sich die Gäste gemütlich im Freien niederlassen und sich lukullischen Genüssen hingeben. Apfelsecco perlte ebenso im Glas wie Metzinger Rebensaft, dazu gab es warmen Zwiebelkuchen, Pizza, Burger, Schokofrüchte oder Crêpes. Genau so international wie die Speisekarte zeigte sich auch das Publikum, das durch die Straßen der Stadt flanierte.

Ein Weinpfad führt durch die Stadt

Einige Shoppingtouristen waren ganz gezielt auf Schnäppchenjagd, kein Wunder, denn die Geschäfte lockten teils mit saftigen Rabatten. Andere ließen sich bewusst treiben und genossen ihren Bummel durch die Stadt. Sie konnten sich dabei an einem Weinpfad orientieren, der sie vom Kelternplatz zum Rathaus führte und weiter über den Lindenplatz auf das G&V-Areal. Organisiert hatten diese Weinherbsttour die Metzingern Marketing und Tourismus GmbH (MMT), die Stadt und die Outletcity gemeinsam.

Es gibt keinen freien Parkplatz mehr

Angesichts des Zustroms zeigten sich die Veranstalter am Sonntagabend hochzufrieden mit der Resonanz. Zwischen 40 000 und 50 000 Besucher, schätzt Nicolay Dietrich von der MMT, fanden den Weg nach Metzingen. Auf seiner Tour durch die Stadt am Sonntagnachmittag konnte Dietrich jedenfalls keinen freien Parkplatz mehr entdecken, Parkhäuser und die Stellplätze in Richtung Bongertwasen waren ebenso rappelvoll wie die Ausweichareale in der Maienwaldstraße und im Industriegebiet. In die Karten gespielt habe den Organisatoren sicherlich das stabile Wetter der vergangenen Tage, aber auch das durchaus lukrative Angebot in vielen Läden.

Auch die Innenstadt profitiert

Besonderes freut Dietrich, dass sich die Gäste nicht allein für das Angebot in der Outletcity interessiert haben, sondern auch den Innenstadtgeschäften einen Besuch abstatteten. „Uns ist es wichtig, dass unsere Einzelhändler von einem solchen Tag profitieren.“

Das könnte Dich auch interessieren: