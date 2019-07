Wie das Leben doch schön sein kann. Auf dem Lindenplatz in Metzingen sprudelt am Dienstag eine Wasserfontäne kühle Erfrischung in den heißen Sommertag.

Spiel am Wasser

Die 33-jährige Daniela genießt diese Stunden am frühen Nachmittag mit ihrem Sohn Michael. Der Kleine ist dreieinhalb und voller Freude, weil es seiner Mutter egal ist, dass er am Wasser spielt und Spaß daran findet, sich immer mehr an den Springbrunnen zu wagen, bis er bald ganz nass ist.

Warum auch nicht? denkt sich Daniela, „wir sind ja sowieso gleich daheim.“ Manchmal braucht es diese Momente innerer Zufriedenheit. Es ist, als würde die Zeit stehen, als könnte man in aller Ruhe durchatmen und die Dinge des Alltags für einen Moment zurücklegen in das Fach für Wiedervorlage. Als sich Daniela kurz mit ihren Siebensachen beschäftigt, merkt sie nicht, wie sich das Unheil heranschleicht.

Sprinter fährt rückwärts

Der Fahrer eines Sprinters legt den Rückwärtsgang ein und fährt langsam los. Er rollt nur, aber unaufhörlich auf das Kind zu, das der Fahrer im Rückspiegel nicht sehen kann. Die Mutter sieht auf und erstarrt. Dann fuchtelt sie wild und schreit, doch der Fahrer bemerkt nichts. Zwei Menschen treten aus der anonymen Masse und schlagen mit flachen Händen gegen die Karosserie des Wagens, der abrupt anhält. Etwa 30 Zentimeter vor dem Jungen. So schnell die zwei Helfer in der Not kamen, waren sie auch wieder weg. Dabei hätte Daniela so gerne wenigstens Danke gesagt. Auf Facebook sucht sie nun nach den beiden. Wenigstens auf ein Eis möchte sie sie einladen, denn sie haben dafür gesorgt, dass Daniela und ihr kleiner Junge auch heute sagen können: Das Leben ist schön.

