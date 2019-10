Es hat Tradition in Metzingen, dass der Ausklang des Sieben-Keltern-Festes von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet wird. Während in der Besenwirtschaft am Kelternplatz noch einmal schwäbische Spezialitäten und zünftige Musik auf dem Programm stehen, öffnen zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt und in der Outletcity. An diesem Sonntag, 27. Oktober, sind Besucher von 13 bis 18 Uhr zu einem entspannten Einkaufsbummel eingeladen.

Orientieren können sich die Gäste bei ihrer Tour durch die Stadt an einem eigens kreierten Weinpfad: Dieser führt von den Keltern aus über den Marktplatz und die Innenstadt hinüber zum Lindenplatz und zu den Outlets. „Wir wollen damit auch den Metzingern etwas bieten“, sagt Waltraud Schweitzer von der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT). Die MMT organisiert das „Sunday Shopping“ in bewährter Weise gemeinsam mit der Stadtverwaltung, dem Förderkreis Metzinger Keltern und der Outletcity.

Metzinger Weinherbst

Wer entlang des Weinpfades flaniert, der findet zahlreiche Möglichkeiten, eine Rast einzulegen, mit alten Bekannten ins Gespräch zu kommen und regionale Produkte zu verkosten. Schließlich steht der Tag nicht zufällig unter dem Motto „Metzinger Weinherbst“. Starten können Besucher ihre Genusstour am Kelternplatz: Hier beginnt das Programm in der Besenwirtschaft bereits um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert. Am Nachmittag spielt zu Kaffee und Kuchen die „Nuihäuser Tanzlmusi“, zur Vesperstunde ist die Trachtenkapelle aus Würtingen zu Gast.

Eine gemütliche Weinlaube finden Spaziergänger auch vor dem Rathaus. Zudem tischen hier die Marktplatzgastronomen auf. Um 14 Uhr startet das Programm auf der eigens aufgebauten Bühne. Zu hören sind die „Beat Zaps“, ein Ensemble der Musikschule Metzingen, sowie das Duo „Sahara“, das ebenfalls passende Sonntagnachmittagsmusik beisteuert.

Verkaufsoffener Sonntag

Wen es weiter in Richtung Lindenplatz zieht, der stößt während seines Spaziergangs sicherlich auf einen Seifenblasenkünstler, der schon im vergangenen Jahr zu Gast beim verkaufsoffenen Sonntag war. „Er hat damals große und kleine Besucher fasziniert“, sagt Nicolay Dietrich von der MMT. „Deshalb haben wir ihn wieder eingeladen.“ Die Outletcity greift das Thema „Regionaler Genuss“ ebenfalls an verschiedenen Stellen auf: Am Lindenplatz beispielsweise entsteht am Sonntag ein kulinarischer Herbstmarkt, hier dürfen sich die Gäste vielerlei Spezialitäten schmecken lassen, dazu gehören selbstredend auch besonders gute Weine aus hiesigem Anbau. Die passende Musik liefert hier die „Drive-Combo“ mit Rock- und Popsongs. Ähnlich sieht das Programm an den Schwenkeltreppen und auf dem neu gestalteten G&V-Areal aus. Am Hugo-Boss-Platz stehen sogar zwei Bühnen, zu hören sind dort das Vitali Ehret Duo und die Louisiana Funky Butts mit Brass-Sound und Pop-Cover-Songs. Hier dreht sich außerdem ein Kinderkarussell.

Damit die Besucher am Sonntag stressfrei von Ort zu Ort gelangen, ist von 12 bis 19 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus im Einsatz. Er verbindet nicht allein die einzelnen Punkte in der Innenstadt und der Outletcity miteinander, sondern hält auch an den großen Parkplätzen im Gewerbegebiet und an den Sammelparkplätzen in der Maienwaldstraße.

