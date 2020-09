Hot Spot: Tommy Hilfiger und Calvin Klein

Der Umzug und Neueröffnung der Stores der renommierten Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein am 17.09.2020 machen nun das alte Backsteingebäude in der Kanalstr. 8 zu einem neuen Hot Spot der Outletcity. Beide Marken eröffnen die europaweit größten Outlet Stores in der schwäbischen Shopping-Metropole, die das traditionelle Einkaufen durch digitalen Innovationen bereichern – ein klares Bekenntnis zum Standort.

Erweiterung der Outletcity Metzingen

Bereits mit der Eröffnung der Enzian Höfe entstand ein neues, urbanes Areal, in dem sich neben Non-Fashion-Geschäften auch Gastronomie mit einem neuartigen Konzept, Wohnungen sowie ein Soft-Medical-Center ansiedeln. „Wir sind glücklich, trotz der aktuellen Lage unsere Erweiterungspläne erfolgreich abschließen und unseren Gästen ein erstklassiges Einkaufserlebnis bieten zu können“, sagt Wolfgang Bauer, Vorsitzender des Vorstands der Holy AG, zum erfolgreichen Abschluss dieser Bauphase.

Eröffnungsspecial und Riesenrad