Bislang standen die Besucher der Outletcity Metzingen am Sonntag vor geschlossenen Ladentüren, wenn sie einen Kaffee bei Starbucks, ein Eis bei Amorino oder einen frischen Salat in der Marché-Filiale auf dem ehemaligen G&V-Areal genießen wollten.

Neueröffnung Outletcity Metzingen Starbucks und Amorino jetzt in der Outletcity Metzingen Bilderstrecke öffnen

Ab Juli geöffnet

Nun hat die Outletcity die Öffnungszeiten geändert. Ab Juli haben Starbucks, Amorino und Marché auch am Sonntag für die Kunden geöffnet. Im September zieht außerdem noch das Almresi-Lokal aufs G&V-Areal. Ebenfalls am Sonntag geöffnet ist die Mc Donald’s Filiale in der Ulmer Straße.

Outletcity Metzingen Lagerfeld und Marché Mövenpick eröffnen auf dem G&V-Areal Bilderstrecke öffnen

Das könnte dich auch interessieren: