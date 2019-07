Ein Bauzaun dominiert momentan den Zugang zur Innenstadt von der Ulmer Straße her kommend. Im ersten Moment ist man versucht, einen ähnlichen Kahlschlag zu erwarten, wie er jenseits der Straße, auf dem früheren Areal der Seifenfabrik Enzian, alles eben gemacht hat bis auf die Ziegelsteinmauer aus den industriellen Anfangsjahren.

Tourismus BW Outletcity Metzingen unterstützt Gästekarte Eine Gästekarte solle künftig mehr Touristen in die Region locken. Für Urlauber ist sie kostenlos, im Frühjahr soll das Projekt starten.

Doch ganz so aufwendige Bauarbeiten stehen gar nicht an, wie die Marketingabteilung der Holy AG auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet: Der bisherige Store von Schiesser in der Reutlinger Straße 32 wird derzeit umgebaut und erneuert. Wer danach den Laden bezieht, ist noch nicht klar: „Derzeit laufen die Gespräche“, heißt es. Schiesser ist indessen weiterhin in der Outletcity vertreten und zu finden in der Mühlstraße.

Das könnte Dich auch interessieren: