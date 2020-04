Wenige Tage nach den Einzelhändlern, die am Montag in Metzingen wieder an den Start gingen, haben die meisten Stores der Outletcity am Freitag geöffnet. Erstmals nach dem vierwöchigen Shutdown, den die Bundes- und Landesregierung aufgrund der Corona-Krise verordnet hatten. Für die Outletcity war es ein verhaltener Start. Nur wenige Kunden bummelten entlang der schmucken Ladengeschäfte. Wirklich wenige? Das freilich ist abhängig von der Sichtweise.

Kunden werden einzeln hereingebeten

Verglichen mit früheren Freitagen stimmt diese Aussage. Angesichts des Coronavirus’ riskieren indes viele Menschen mit dem Einkaufbummel mehr, als sie müssten. Allerdings sind die Sicherheitsvorkehrungen in den Stores gewaltig. Kunden werden einzeln vom Sicherheitspersonal hereingebeten. Meist sind das freundliche junge Damen, die mit Mundschutz und Latexhandschuhen den Kunden eine kurze Sicherheitsbelehrung geben. Als wären sie Stewardessen in einem Flugzeug, das schon bald abheben wird.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

„Für die Outlets gelten grundsätzlich die gleichen gesetzlichen Regelungen des Landes wie für den Einzelhandel“, sagt Metzingens Oberbürgermeister Ulrich Fiedler. „Wir haben das ausführliche Hygiene- und Sicherheitskonzept der Outletcity zeitnah und eng auch mit dem Kreisgesundheitsamt abgesprochen und besonders strenge Regelungen von der Outletcity gefordert.“

Deswegen patrouilliert auch immer wieder eine Polizeistreife. Vier streng und ernsthaft dreinschauende Sicherheitskräfte signalisieren weithin sichtbar, dass es in der Outletcity neue Regeln gibt. Ob Metzingens Oberbürgermeister Fiedler mit diesem Teil der Lockerungen des Shutdowns lieber noch gewartet hätte, wird aus seiner Antwort nicht so richtig klar: „Die Entscheidung, die Outlets zum jetzigen Zeitpunkt zu öffnen, hat die Landesregierung bewusst getroffen, nicht die Stadt Metzingen.“