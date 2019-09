Unter dem Motto „Summer in der City“ gibt es an diesem Freitag, 13. September, wieder ein Midnight-Shopping in Metzingen. Die Outletcity Metzingen und viele Geschäfte in der Innenstadt haben an diesem Tag bis Mitternacht für die Kundschaft geöffnet und warten mit speziellen Angeboten auf. Die Veranstalter versprechen kulinarische Highlights, erfrischende Drinks und vieles mehr.

Überblick der Events beim Midnight Shopping:

Gaenslen&Völter-Areal

Alpenrock: Ab 19:30 Uhr unterhaält euch volXpop mit Alpenrock aus der Steiermark.

Burgrestaurant Staufeneck: Ab 17 Uhr serviert Sternekoch Rolf Straubinger vom Burgrestaurant Staufeneck Currywurst mit fruchtiger-Curry-Ingwer-Soße und veganes Kichererbsen-Curry sowie Geldermann Piccolo Sekt.

Almresi Vorschau: Schon vor der Eröffnungen könnt ihr die AlmresiSpezialitäten entdecken.

Lindenplatz

Livemusik von Mailo: Lauscht ab 18 Uhr den Klängen von Mailo, begleitet von einem Akustik- Gitarristen, auf der Bühne vor dem Olio e Pane.

Uracher Kleinbrauhaus: Bierspezialitäten aus kleinen Manufakturen, Craft Bier und eigener „Uracher Schippaloiner“.

Wein-Momente: Kostet tolle Weine und Sektspezialitäten bei Wein-Momente.

Schwenkel-Area

Feine Zuckerwatte: ab 16 Uhr feinste Zuckerwatte von Flausch am Stiel.

Prickelnde Sektkreationen: ab 16 Uhr verschiedenen Spezialitäten von Pros(t)secco.

Acoustic Cover Band 2Voices: ab 18 Uhr die Acoustic Cover Band 2Voices.

Ausflug in den Wilden Westen: Lisanne Franz spielt ab 20 Uhr Country Rock.

City Mall

Kaffee vom Coffee Bike: Genießt ab 11 Uhr feinste Kaffeespezialitäten vom Coffee Bike.

Gin Ape von Corny's Finest: ab 17 Uhr verschiedene Gin-Kreationen bei Corny's Finest.

Live DJ: ab 16 Uhr Summer Beats

Für die Kleinen

Zauberhafte Pantomime: ab 17 Uhr von dem Pantomimen Pablo verzaubern.

Farbenfrohe Ballonfiguren: In der Seifenfabrik (Mühlstraße 5 – Gebäude hinter Tommy Hilfiger) erwartet Eure Kleinen der Zauberclown der Twister Twins, der mit tollen Luftballonfiguren für Überraschungen sorgt.

Kinderbetreuung: von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Kinder zwischen 3 und 12 Jahren können nach Herzenslust im Kids Camp, im 3.OG des s.Oliver-Gebäudes, spielen und toben.



Shopping Shuttle bis 24 Uhr

Stressfrei von Stuttgart in die Outletcity Metzingen und zurück? Dann nutzt den Shopping Shuttle für nur 5 Euro. Hier geht´s zum Fahrplan.

Exklusive Angebote

Ein weiteres Highlight sind die ultimativen Sommer Specials in den Stores, denn hier warten bis Mitternacht Shopping-Angebote mit Reduzierungen bis zu 70% auf euch.

Anreise mit dem Auto

Direkte Anbindung an die Schnellstraßen B27, B28, B312, B313 und der Nähe zu den Autobahnen A8 und A81.

Parken

Mehr als 3.500 gut ausgeschilderte Parkmöglichkeiten. Es gibt kostenlose Parkhäuser und -plätze sowie kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Der Tageshöchstsatz an Parkgebühren beträgt 4€. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in Metzingen findet Ihr hier.

Das könnte dich auch interessieren: