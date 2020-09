Zu Beginn der Corona-Pandemie lag der nicht lang davor eröffnete Hugo-Boss-Platz im Gaenslen- & Völter-Areal der Metzinger Outletcity wochenlang leer und verwaist da. Nun strömen die Menschen wieder in großen Mengen – meist mit Einkaufstaschen bewehrt – drüber hinweg. Die Hungrigen lassen sich in umliegenden Restaurants verköstigen. Kinder hüpfen durch und über die Wasserspiele – und Jung wie Alt lässt sich erschöpft auf die Sofas sinken. Sie haben richtig gelesen: Sofas. Schöne graue Outdoor-Polstermöbel der Paderborner Firma Ikono stehen dort jetzt zum Loungen bereit, frei zugänglich für alle unter mal blauem, mal herbstlich düsterem Himmel. Leider waren auch dort schon Vandalen am Werk, weshalb die Outletcity nun Schilder aufgestellt hat, auf denen sie über die Nutzungszeiten aufklärt: zwischen 8 und 20 Uhr. Zuwiderhandlungen und jegliche Art von Beschädigung würden zur Anzeige gebracht. Von aufgeschlitzten Polstern bis zum verklebten und verunreinigten Bezug sei alles schon dagewesen, teilt die Firma Holy mit. Nichtsdestotrotz freuen sich die meisten aber an dem Angebot zum Ausruhen.