Am 19. September eröffnet Jack Wolfskin einen neuen Outlet-Store in der Outletcity Metzingen und damit seinen neunten Outlet-Standort in Deutschland. In zentraler Lage in Baden-Württemberg und unmittelbarer Nähe zu Stuttgart bietet der neue Jack Wolfskin Store ein einzigartiges Einkaufserlebnis für alle Jack Wolfskin eröffnet Outlet-Store in der Outletcity Metzingen.

Outdoor-Fans und Schnäppchenjäger. Mit seinen Kollektionen für Damen, Herren und Kinder möchte Jack Wolfskin zur ersten Anlaufstelle für innovative und nachhaltige Outdoor- Bekleidung, -Schuhe und -Ausrüstung zu attraktiven Preisen in der Region werden.

120 m² Verkaufsfläche

Auf einer Verkaufsfläche von über 120 m² präsentiert Jack Wolfskin ein erweitertes Sortiment seiner zwei Produktlinien „Active Outdoor“ und „Everyday Outdoor“. Mit dem Active Outdoor Segment verfügt der Store über ein umfassendes Angebot für vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Dieses Segment vereint innovative, erstklassige Technologie und intelligente Features, um jedes Wetter zu bewältigen und um Kälte sowie Regen zu widerstehen. Mit Everyday Outdoor richtet sich Jack Wolfskin an Kunden, die modernen Lifestyle mit hohem Komfort und verlässliche Funktionalität wie einen effektiven Wetterschutz verbinden möchten.

